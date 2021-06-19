Tüba'dan Endokrin Bozucular ve Sağlığa Etkileri Sempozyumu
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Tüba'dan Endokrin Bozucular ve Sağlığa Etkileri Sempozyumu

Tüba'dan Endokrin Bozucular ve Sağlığa Etkileri Sempozyumu
Habermetre - Haberler | Toplum

Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu, dengeli ve yeterli beslenmenin kronik hastalıklardan korunmadaki rolünden yola çıkarak; toplumun sağlıklı beslenmesi hakkında en doğru bilgiye ulaşması için faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu, dengeli ve yeterli beslenmenin kronik hastalıklardan korunmadaki rolünden yola çıkarak; toplumun sağlıklı beslenmesi hakkında en doğru bilgiye ulaşması için faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenecek "TÜBA -Endokrin Bozucular ve Sağlığa Etkileri Sempozyumu" 23 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: "Endokrin bozucuların yaratabileceği hasar çocuklarımızın, gelecek nesillerin hayatını etkiliyor. "

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu'nun konu hakkında ulusal ve uluslararası üniversiteler ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde çalıştığını vurgulayan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker obezite, diyabet, damar sertliğinin de içinde bulunduğu metabolik hastalıklarla ilgili çalıştay, sempozyumların düzenlendiğini ve konu ile ilgili raporların ilgili kamuoyu ile paylaşıldığını söyledi.

Endokrin Bozucular ve Sağlığa Etkileri Sempozyumu'nun önemi hakkında konuşan Prof. Şeker "Endokrin bozucular doğada doğal olarak bulunabildiği gibi değişik sentetik ve endüstriyel ürünlerin içerisinde de yer alabilir' dedi ve şöyle devam etti: "Endokrin bozucular endokrin sistemin gelişimini ve fonksiyonunu yani bezlerin çalışması ve hormonların salınımını değiştirmekle kalmıyor, gelecek nesillerde de endokrin sisteminin işlevini değiştirerek çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. Yani endokrin bozucuların yarattığı hasar, çocuklarımızın, gelecek nesillerin hayatını etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü endokrin bozucuları; endokrin sisteminin işlevlerini değiştirerek alt kuşaklarda olumsuz etkilere yol açan bir madde veya karışım; şeklinde tanımlıyor. Yapılan çalışmalarda, endokrin bozucuların erken veya geç ergenliğe, kanser sıklığında artışa, sperm sayısında ve testosteron düzeyinde azalmaya, üreme sistemi gelişim sorunlarına, obeziteye, tiroid bozukluklarına, nörolojik bozuklukları, tiroid hormon düzeylerinde değişikliklere neden olduğu bildirildi. " dedi.

Son yıllarda endokrin bozucuların kullanımının giderek yaygınlaştığının ve bu konuda gerekli önlemlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizen Prof. Şeker bu kapsamda, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de endokrin bozucu kimyasallarla ilgili çalışmaların yoğunlaşmasının ve konu ile ilgili stratejilerin geliştirilmesinin gerekli olduğunu ifade etti. Özellikle teşekkürlerimi iletmek istediğim Çalışma Grubu Üyelerimizin büyük bir titizlikle hazırladığı bu sempozyumda, insan sağlığı için sorun oluşturabilen endokrin bozucuların tanımı, güncel durumu, basta plastikleştiriciler ve pestisitler gibi önemli olan endokrin bozucuların sağlık üzerine olan etkileri ve endokrin bozucu maruziyetinin azaltılmasına yönelik stratejiler TÜBA üyeleri, ülkemizin farklı üniversitelerindeki bilim insanları ve uzmanlar tarafından detaylı olarak tartışılacak; üreme sağlığı, tiroid fonksiyonları, nörolojik sistem üzerindeki etkilerinden obezite, diyabet ve kanser ile ilişkisi detaylı olarak ele alınacaktır. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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