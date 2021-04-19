TSYD Bursa Şubesi'nden Başkan Alinur Aktaş'a ziyaret
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TSYD Bursa Şubesi'nden Başkan Alinur Aktaş'a ziyaret

TSYD Bursa Şubesi'nden Başkan Alinur Aktaş'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) Bursa Şubesi yönetim kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) Bursa Şubesi yönetim kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Aktaş, Sporun Zirvesi projesinin şehrin değerine değer katacağını vurguladı.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği olağan genel kurulda güven tazeleyen TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve yönetim kurulu üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ekmekçi'nin yanı sıra, Genel Sekreter Engin Aksöz, Sayman İkbal Turan ile yönetim kurulu üyesi Ozan Demir de hazır bulundu.

Salgın nedeniyle faaliyetlerin kısıtlandığına dikkat çeken TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, yönetim olarak görev süreleri boyunca yeni tip Korona virüsün de etkilerinin azalmasıyla birlikte daha fazla projeye imza atmak istediklerini vurguladı.

Bursa'nın imza çalışmaları arasına gireceğini düşündükleri Uludağ'da gerçekleştirecekleri Sporun Zirvesi projesini çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Ekmekçi, " Sadece spor alanında değil şehrin tanıtımına da katkı sağlayacak önemli bir proje için çalışıyoruz. Tüm spor branşlarının derinlemesine konuşulacağı oturumlarla Uludağ'da tam anlamıyla spor zirvesi olacak" diye konuştu.

Kentin birçok ligde faaliyet gösteren profesyonel takımların yanı sıra çok sayıda lisanslı sporcuya da ev sahipliği yaptığını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın bir spor şehri olduğunu hatırlattı. Kentin tanıtımına katkı sağlayacak projelerle ilgili destek mesajları veren Aktaş, "TSYD Bursa Şubesi'nin 'Sporun Zirvesi' projesi de bu anlamda önem taşıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak da elimizden gelen katkıyı koymaya hazırız" açıklamasında bulundu. - BURSA

TSYD Bursa Şubesi'nden Başkan Alinur Aktaş'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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