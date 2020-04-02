TSO Başkanı Mescier'den 3 Nisan mesajı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› TSO Başkanı Mescier'den 3 Nisan mesajı - Haberler
Karabük, Mescier, Güncel

TSO Başkanı Mescier'den 3 Nisan mesajı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, 3 Nisan Karabük'ün Kuruluşunun ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) Temellerinin Atılmasının 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

02.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:46
TSO Başkanı Mescier'den 3 Nisan mesajı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, 3 Nisan Karabük'ün Kuruluşunun ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) Temellerinin Atılmasının 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mescier, mesajında, 83 yıl önce ülkenin uygarlık yolundaki en önemli adımlarından biri olan ve ülke sanayisine yön vererek emeğin başkenti haline gelen Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının, geçmişten bugüne demir çelik sanayisinin gelişimine en önemli desteği verdiğini ve bir mahalleyi emeğin başkenti haline getirdiğini belirtti.

3 Nisan 1937 yılında temelleri atılan bu sanayi yolculuğunda Karabük'ün, Türk sanayisine ve ekonomisine altın harflerle kazınarak çok önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Mescier, "Kurulduğu günden bu yana sürekli büyüyerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu demir-çelik ihtiyacını aralıksız bir şekilde karşılayarak sanayinin gelişimine çok önemli bir katkı vermiştir ve vermeye de devam etmektedir. Karabük iline yapılan ve yapılacak olan yatırımların önünü açan bu sanayileşme ile ayrıca vasıflı insan kaynağının da oluşmasına olumlu katkıda bulunmuştur. Büyüyen Türkiye'nin ağır sanayinin temellerini atarak, Cumhuriyet döneminde kurulan ilk kent olmanın da haklı gururunu yaşamaktadır. İlklerin kenti olan Karabük, ilk özel sektör çelik sanayiciliğinin de başladığı yerdir. Demir çelik sanayisinde yapılan özel teşebbüsler ile birlikte sürekli yeni yatırımların yapıldığı, organize sanayi bölgeleri ve devlet destekleri ile bu yatırımların desteklendiği ve okul-fabrika ilişkisinin ilk gerçekleştiği yer olmuştur. İlimizin bir sanayi okulu haline gelmesi, biz iş insanlarının bugünlere gelmesinde önemli bir rol oynamıştır. Gerek kamu gerekse de özel sektörün yapacağı yeni yatırımlar ile 03 Nisan 1937 yılındaki ilk heyecanımız bugün de halen devam etmektedir. İlk ağır sanayi merkezi olan ilimiz, kurtuluşu ile değil kuruluşu ile kutlanan tek şehirdir" dedi.

Karabük'ün ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına önderlik yaptığını, ülke geneline yayılmış değerli iş insanları ve firmalarıyla birlikte büyük bir kültürü yaşattığını ve bulundukları şehirlere de ayrıca hayat verdiğini aktaran Mescier, şunları kaydetti:

"Bu nedenledir ki, 03 Nisan ruhu, bu topraklarda hayat bulan üretim, sanayi, işçi kültürü, dayanışmasıyla bilinmese de farkında olunmasa da ülkemizin her köşesinde yaşamaya ve yaşatılmaya devam edecektir. Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele meydan okuyarak zaferle çıkan aziz milletimize Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği 'Siyasal, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılamazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner' sözleri 03 Nisanı ve bu ruhu çokta güzel anlatmaktadır. Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın ve Cumhuriyet kenti Karabük'ün kuruluşu aslında ülkemizin ekonomik anlamda kurtuluşunun da taçlanması anlamına gelmektedir. Bu vesileyle Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın ve Karabük'ün kuruluşunun 83. yılını yaşamamıza vesile olan bu emaneti bize kazandıran başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşundan günümüze kadar emeği geçen ve ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum, bizlere hayat veren 03 Nisan ruhuyla memleketimizin kalkınması ve refahı için çalışan, emek harcayan Karabük gönüllülerinin ve sevdalılarının da 83. yılını tüm içten duygularımla kutluyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye araçla dezenfektan püskürttü Haberler
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye araçla dezenfektan püskürttü
Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan'a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş Haberler
Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan'a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Haberler
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçan şahsın, temas ettiği kişiler karantinaya alındı
Alkol almak için kaçan şahsın, temas ettiği kişiler karantinaya alındı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira...
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Seren Serengil Nurgül Yeşilçay
Spor Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Milli İtalya Avrupa
Şu an buradasınız: TSO Başkanı Mescier'den 3 Nisan mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 19:08:54. #1.14#
title