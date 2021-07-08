TSKB'den sendikasyon kredisi açıklaması
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TSKB'den sendikasyon kredisi açıklaması

TSKB'den sendikasyon kredisi açıklaması
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 11 farklı ülkeden toplam 14 bankanın katılımıyla 192 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 11 farklı ülkeden toplam 14 bankanın katılımıyla 192 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti.

TSKB açıklamasına göre, geçen yıl kasım ayında temin ettiği ESG Risk notuna bağlı kredi ile Türkiye'de sürdürülebilirlik konusunda bir ilki daha gerçekleştiren TSKB, bu yıl sendikasyon kredisini de sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli olarak yeniledi. Kredi anlaşması bugün imzalandı.

Avrupa, Amerika, Asya ve Orta Doğu'dan 11 farklı ülkeden, 4'ü yeni katılımcı olmak üzere toplam 14 bankanın katılımıyla 55 milyon dolar ve 116 milyon avro tutarında iki ayrı dilimde temin edilen sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün, faiz oranı yıllık 175 baz puan olup, yenileme oranı ise yüzde 130 seviyesinde gerçekleşti.

Koordinatörlüğünü Commerzbank AG, Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğünü BNP Paribas ve Standard Chartered Bank'ın yaptığı kredinin katılımcıları arasında; ABC International Bank plc, BNP Paribas, Commerzbank AG, The Commercial Bank (P.S.Q.C.), Citibank N.A., Doha Bank, Erste Group Bank AG, Goldman Sachs International Bank, ING Bank NV, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Banka Kombetare Tregtare Sh.a., Intesa Sanpaolo S.p.A. ve Raiffeisen Bank International AG yer alıyor

Uluslararası finansal kuruluşlar ve kalkınma finansmanı kurumlarından sağladığı iklim, çevre ve sosyal kalkınma temalı kredilerin yanı sıra yenilikçi borçlanma araçlarıyla da sürdürülebilirlik alanındaki fon yapısını güçlendiren TSKB, Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na yönelik 2030 yılına kadar 8 milyar dolar seviyesinde finansman sağlamayı hedefliyor.

TSKB, 2021-2025'te bu alanlarda üretim dünyasına sağlayacağı kredilerin toplam portföy içerisindeki oranını yüzde 90 seviyesi üzerinde tutmayı önceliklendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ece Börü,salgının gölgesinde geçen yaklaşık 1,5 yıllık bir sürenin ardından iş ve üretim dünyasında köklü değişikliklerin temellerinin atılmaya devam ettiğini belirtti.

Bu zorlu sürecin ilk aylarında geçen yıl 150 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etmiş ardından yılın ikinci yarısında ülkemizde sürdürülebilirlik konusunda bir ilki daha gerçekleştirerek, ÇSY (ESG) Risk notuna bağlı kredimizi temin ettiklerini anımsatan Börü şunları kaydetti:

"Bu yıl da sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli olarak imzaladığımız sendikasyon kredisinin ülke ekonomimiz açısından oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasındaki rolümüzü pekiştirmenin ve sağladığımız uluslararası kaynaklarla iş birliği içinde olduğumuz firmalara destek olmayı sürdürmenin mutluluğu içindeyiz. Temin ettiğimiz bu kredi ile borçlanmamızın bir parçası olan tüm kurumlara katılımları ve bankamıza güvenleri için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de yenilikçi borçlanma işlemlerimiz ile çeşitlenen bilanço yapımızı sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma doğrultusunda ekonomiye destek için kullanmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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