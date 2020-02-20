2 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası, TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu görüntüler paylaşıldı

20.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:07

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de askerlerimize düzenlenen rejimin hava saldırıları sonucu 2 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını duyurdu. Bunun üzerine belirlenen hedefleri ateş altına alan TSK, 50'den fazla rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. TSK'nın rejim unsurlarını vurduğu anların görüntüsü paylaşıldı. İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vuruldu.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 askerimizin şehit olduğunu 5 askerimizin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

50'DEN FAZLA REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

MUHALİFLER, İDLİB'E OPERASYON BAŞLATTI

Öğleden sonra Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlib'in güneyine operasyon başlattı. Muhalifler Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi. Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı askeri muhalifler, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personel taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi. Bu haberlerin üzerinden birkaç saat geçmişti ki İdlib'den acı haber geldi.

Kaynak: İHA

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