TSK Güçlendirme Vakfı Karaisalı Fahri Tanıtım Kurulu oluşturuldu

KARAİSALI, ADANA (İHA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde TSK Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu oluşturuldu.

Vakfın fahri başkanı olan Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, yaptığı açıklamada, "1987 yılında özel yasayla kurulan, özü savunma sanayi olan, ordumuzun silah ve teçhizat anlamında daha da güçlenmesini misyon edinen Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, ülke genelinde tanınmasına katkı sağlamak amacıyla Fahri Tanıtım Kurullarını oluşturmaya devam ediyor" dedi.

Fahri Tanıtım Kurullarının amacının Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfını halkımıza tanıtmak ve halkımızla Türk Silahlı Kuvvetleri arasında var olan gönül bağının güçlendirilmesini sağlamak olduğunu söyleyen Kaymakam Kumcu, "Bu kapsamda ordumuzun ve Mehmetçiğimizin silah, teçhizat ve donanım anlamındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına öncülük eden bu Vakfın aktif tanıtımı önem arz etmektedir. TSK Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulları; illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların onursal başkanlığında il ve ilçe halkı tarafından sevilen, sayılan, temsil yeteneği yüksek ve girişimci kişilerden oluşturulmaktadır. İllerde vali, ilçelerde ise kaymakam tarafından seçilen bu üyeler bulundukları sosyal ortamlarda ve yapacakları ziyaretlerde vakıf hakkında bilgilendirmeler yapmaktadır. İlk toplantısını kaymakamlık makamında TSK Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Emekli Albay Faik Ahmet Karadeniz' in sunum ve tanıtımları ile gerçekleştiren kurulun ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu TSK Güçlendirme Vakfı Karaisalı Fahri Tanıtım Kurulu Fahri Başkanı olurken, iş adamı Osman Atlığ Başkanlığa, Genel Sekreterliğe Kaymakamlık Yazıişleri Müdürü Orhan Bakır getirildi. Üyeliklere de Aile Hekimi Dr. Uğur Ünaldı, Eczacı Kazım Şen ve ekonomist Kenan Küçük atandı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Yerel