TSE ve KTO Karatay Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
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TSE ve KTO Karatay Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

TSE ve KTO Karatay Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından yapılan iş birliğiyle, Türkiye'nin kalite alt yapısının güçlendirilmesi, uluslararası ticarette rekabet gücünün artırılması, yenilenebilir enerji alanındaki muayeneler başta olmak üzere muayene,...

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından yapılan iş birliğiyle, Türkiye'nin kalite alt yapısının güçlendirilmesi, uluslararası ticarette rekabet gücünün artırılması, yenilenebilir enerji alanındaki muayeneler başta olmak üzere muayene, gözetim, kontrol, test ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, TSE, KTO Karatay Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokole, taraflar adına TSE Başkanı Adem Şahin ile KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk imza attı.

Protokolle, standart geliştirme sürecinde kurulacak komiteler ve ayna komitelere üniversitenin akademik personelinin katılması teşvik edilecek. Standardizasyon bilincinin yaygınlaştırılması, standartların kullanımının teşvik edilmesi amacıyla organizasyon düzenlenecek.

TSE ve KTO Karatay Üniversitesi ortak Ar-Ge projeleri yürütecek. Bu projelerini öz kaynaklardan ya da ulusal, uluslararası fonlardan karşılanabilecek şekilde gerçekleştirecek. İki kurum, inovatif ürün ve teknolojilerin fikri mülkiyet, lisanslama ve ticarileşme basamaklarında ortak hareket edecek. Ayrıca, ürün, personel ve sistem belgelendirme alanında çalışacak.

Deney, test ve kalibrasyon hizmetleri alanlarında, yeterlilik testleri ve referans malzeme geliştirme gibi stratejik laboratuvar faaliyetleri dahil olmak üzere iş birliği yapılacak.

Uygunluk değerlendirme alanlarında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yatırım ve projeler başlatılacak.

Türkiye'nin kalite alt yapısının güçlendirilmesi, uluslararası ticarette rekabet gücünün artırılması, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde ilgili fizibilite çalışmalarının yürütülmesi, ihtiyaçlar kapsamında laboratuvar alt yapılarının planlanması ve kurulması, yenilenebilir enerji alanındaki muayeneler başta olmak üzere, muayene, gözetim, kontrol, test ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi konularında iş birliğine gidilecek.

TSE ve KTO Karatay Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
TSE ve KTO Karatay Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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