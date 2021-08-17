TSE İLE BELEDİYEMİZ YÖNETİCİLERİNDEN 'BELGELENDİRME' TOPLANTISI

Belediyemiz ile TSE arasında gerçekleşen toplantıda, belediye yöneticilerimize 'belgelendirme' konusunda bilgilendirme yapıldı.

Belediyemiz ile TSE arasında gerçekleşen toplantıda, belediye yöneticilerimize 'belgelendirme' konusunda bilgilendirme yapıldı.

Belediyemiz ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında gerçekleşen toplantıda, Belediyemiz yöneticilerine yönelik 'belgelendirme' toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile TSE Bölge Koordinatörü Rıza Buğra Okumuş, TSE Adıyaman İl Temsilcisi Jülide Başsürücü ve TSE'de görevli uzman heyet katıldı.

Toplantıda, uzman heyet Yönetim Sistemleri, Personel Belgelendirme, Ürün Belgelendirme, Sektörel Alanlar, Kişisel Gelişim ve Sürekli İyileştirme alanlarında belediye yöneticilerimize bilgilendirmede bulundu.

Toplantının ardından TSE Bölge Koordinatörü Rıza Okumuş ile TSE Adıyaman İl Temsilcisi Jülide Başsürücü, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Habermetre