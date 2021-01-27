TSE'den Kayseri Ulaşım AŞ'ye "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"ni alma başarısı gösterdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TSE Bölge Müdürü Mahmut Ulaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu'yu makamında kabul etti.

Ulaş, Türkiye'de ilk kez belirlenen kriterlerin tamamını başarıyla uygulayan ve bu alanda örnek olan Ulaşım AŞ'nin alma başarısını gösterdiği "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"ni Büyükkılıç'a takdim etti.

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin ardından Ulaşım AŞ'nin hizmetlerinin de güvenli olduğunun tescillendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ulaşım AŞ'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili şunlar aktarıldı:

"Güvenli hizmet standartlarına uygun olarak her alan için ayrı ayrı temizlik planlamaları oluşturuldu. Girişler, koridor ve ortak kullanım alanlarına el dezenfeksiyonları konuldu. Nizamiye girişlerinde ateş ölçme, HES kodu ve salgın hakkında bilgilendirme yapıldı. Olası vaka için iç ve dış iletişim formları hazırlandı. İzolasyon odası oluşturuldu. Kullanılan maskeler için maske atık kutuları oluşturularak, atık yönetmeliğine uygun şekilde toplanıp bertaraf edildi. Ortak kullanılan alanlar, malzemeler, ekipmanlar ile ilgili dezenfeksiyon talimatları oluşturuldu. Bunun için şirket araçları, servisler, atölye ve teknik personele yüzey dezenfeksiyon verildi. Ortak kullanım alanlarına günlük olarak dezenfeksiyon, diğer alanlarda haftada iki kez dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Ortak alanlara bilgilendirme afişleri asıldı. Kapalı alanlarda alan bilgilendirme afişleri asıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara göre 4 metrekareye bir kişi kuralı uygulandı. Tüm personele Kovid-19 bilgilendirme eğitimi ayrıca temizlik personeline bulaşıcı hastalık eğitimi düzenlendi. Kovid-19 bulaş takibi günlük olarak tüm personel için yapıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya