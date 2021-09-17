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TSE Başkanı Adem Şahin, standartların üretici ve sanayici için önemine vurgu yaptı Açıklaması

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
TSE Başkanı Adem Şahin, standartların üretici ve sanayici için önemine vurgu yaptı Açıklaması

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Standartların üreticileri ve sanayicileri daha rekabetçi yapacağını, ürün ve markaların, hizmetlerin dünyanın her bir köşesinde tanınmasını sağlayacağını söyledi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Standartların üreticileri ve sanayicileri daha rekabetçi yapacağını, ürün ve markaların, hizmetlerin dünyanın her bir köşesinde tanınmasını sağlayacağını söyledi.

Şahin, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla yürütülen "Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi" kapsamında kentte bir otelde sanayici ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenen "Standartlara Yön Ver" başlıklı seminere katıldı.

Seminerin açılışında bir konuşma yapan Şahin, Adana'nın, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına erişiminde önemli transit noktasında bulunduğunu söyledi.

Farkındalık oluşturmayı amaçlayan semineri yakın zamanda hayata geçirilecek projelerle büyük ölçekli ekonomiye geçişte anahtar rolü üstlenecek Adana'da yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, TSE'nin çalışmalarından bahsetti.

Şahin, TSE'nin vatandaşların yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir şekilde sürdürdüğünü aktardı.

Gelişmiş ülkelerin ortak özelliğinin teknolojiyi üretme ve bunu pazarlayabilme kapasitesi olduğunu ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Teknoloji dünyasındaki son gelişmeler ülkeler arasındaki sınırları pratik olarak ortadan kaldırmış, küreselleşme sonucu dünya herkes için büyük, ama zorlu bir pazar haline gelmiştir. Sanayicilerimiz, bu modern dünyayla entegre olmak isterken, ticarette uluslararası kurallara göre hareket edip, küresel düzeyde ekonomik etkinliği hedeflemektedir. Standartlar da bu alanda sanayicilerimize bilgi ve teknoloji transferi, çevreci, kaliteli, güvenli üretim ve tüketim için aracılık etmekte, ekonomimizin gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak büyük bir katkı sağlamaktadır. Standartlar üreticilerimizi ve sanayicimizi daha rekabetçi yapacak, ürün ve markalarımız ile hizmetlerimizin dünyanın her bir köşesinde tanınmasını sağlayacaktır???????. Ülkemizi, dünyanın sayılı ekonomisi arasına taşıyan sanayici ve iş insanlarımızın standartlar konusunda göstereceği hassasiyetle daha büyük kazanımlar elde edeceği kanaatindeyiz."

Rekabette üstün hale gelmek, öne çıkmak için ürünlerin belli bir standartlarda üretilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, üretim ve ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak, iş hacimlerini büyütmek isteyen tüm sanayicilerin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

Seminere, Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, Adana Sanayi Odası Genel Sekteri Ahmet Bora Kocaman, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, sanayiciler ve iş insanları katıldı.

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
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