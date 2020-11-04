Trump'tan bazı eyaletlerde geriye düşmesine ilk yorum: Oylarım sihirli bir şekilde yok olmaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump, seçim yarışı devam ederken günün ilk açıklamasını Twitter'dan yaptı. Trump, mektuplar aracılığıyla gönderilen oy pusulalarına tepki gösterek, "Çok ilginç, oylarım sihirli bir şekilde yok olmaya başladı" dedi.

ABD'de dün düzenlenen ve sonuçları henüz kritik eyaletlerde netleşmeyen seçimlere ilişkin Trump, Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump, "Dün gece Demokratlar tarafından yönetilen çoğu önemli eyalette önde gidiyordum. Sonra, tek tek, sürpriz sandıklar sayılmaya başlayınca oylarım sihirli bir şekilde yok olmaya başladı. Çok ilginç." ifadesini kullandı.

ANKET ŞİRKETLERİ TEPKİ GÖSTERİ

Anket şirketlerinin tahminlerinin tutmadığına da işaret eden Trump, "Anketçiler durumu çok yanlış anladı." değerlendirmesinde bulundu. Trump, "Nasıl oluyor da postayla oylar her sayıldığında, yüzdeleri ve yok edicilikleri bakımından bu kadar yıkıcı olabiliyorlar?" paylaşımını yaptı.

TRUMP POSTA İLE OY KULLANIMINA KARŞI

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle postayla oy kullanımı bu seçimin merkezini oluşturuyor. Bu kapsamda 9 eyalet ve başkent D.C. tüm seçmenlere otomatik olarak oy pusulası gönderdi. 35 eyalet, sadece talep eden edenlere, 6 eyalet ise sandığa gidemeyen, ciddi mazereti olanlara oy pusulası yolladı. Bu sekilde seçmenler desteklediği adayı işaretleyip posta aracılığıyla seçim merkezlerine gönderme imkanına sahip oluyor.

Ancak Trump, daha önce postayla oy kullanmaya karşı olduğunu birçok kez dile getirerek, "Demokratlar oy çalacak" açıklaması yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan