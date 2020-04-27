Trump Rusya soruşturmasını işleyen gazetecileri 'Noble' ödüllerini iade etmeye çağıran tweetlerini... ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü medyaya çatan ve 2016 başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi iddialarıyla ilgili haberleri dolayısıyla 'Noble Ödülleri' alan gazetecileri bu ödülleri iade etmeye çağıran tweetler attı, ancak kısa süre sonra bu tweetleri sildi.

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü medyaya çatan ve 2016 başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi iddialarıyla ilgili haberleri dolayısıyla 'Noble Ödülleri' alan gazetecileri bu ödülleri iade etmeye çağıran tweetler attı, ancak kısa süre sonra bu tweetleri sildi.

Amerikan iş çevrelerine hitabeden Business Insider haber sitesi Trump'ın muhtemelen Nobel ödülleri demeye çalışırken yazım yanlışlığıyla -böyle yazıldığında Asil Ödüller anlamına gelen- Noble Ödülleri yazdığını kaydetti.

Haber sitesi "Fakat Nobel ödülleri gazeteciliğe verilmiyor. Herhalde Pulitzer ödüllerini kastetti" diye ekledi.

Trump, tweetini sildikten sonra attığı tweette iğnelemenin anlaşılmadığını kaydetti.

Bu, Trump'ın bir hafta içinde yazdıklarının istihza olduğunu iddia ettiği ikinci mesaj oldu.

Daha önce koronavirüsün tedavisinde dezenfektanların kullanılabileceğini yazmış, kamu sağlığı uzmanları ve dezenfektan üreticileri insanlara dezenfektanın vücutta yol açabileceği zararlara dair uyarılar yayınlamıştı.

Tam olarak ne dedi?

Başkan Donald Trump Pazar günü attığı ve sonra sildiği tweette medyaya çatarak attığı tweet zincirinde şunları söylemişti:

"Rusya, Rusya Rusya üzerine yaptıkları haberlerden dolayı Noble Ödülleri alan ve yaptıkları haberler tamamen yanlış çıkmış olan (ve gerçekte diğer tarafın suç işlediği ortaya çıkmışken) bütün bu 'gazeteciler' kıymetli 'Noble'larını ne zaman iade edecekler ki bu ödüller doğruyu yansıtan GERÇEK MUHABİRLER VE GAZETECİLERE verilebilsin?"

Trump Nobel (Noble yazdı) Komitesi'ne "gerçek" muhabirler diye nitelediği gazetecilerin "çok kapsamlı bir listesini" verebileceğini yazarak, bu ödüllerin ne zaman geri isteneceğini sordu.

Sonradan sildiği twee zincirinde Trump ayrıca "Bu korkunç adaletsizliği düzeltmek için bütün Sahte Haber Kurumlarına karşı davalar açılmalı. Bütün büyük avukatlar, bu davaları üstleniyor musunuz? Noble Komitesi ne zaman harekete geçecek? Acele etse iyi olur" diye de ekledi.

Nobel Ödülleri, edebiyat, fizik, kimya, barış, ekonomi, tıp alanlarında veriliyor, ancak gazetecilik dalında Nobel ödülü yok.

Başkanın ABD'de gazetecilere verilen prestijli Pulitzer ödüllerini kastetmiş olabileceği düşünülüyor.

Trump bu ayın başlarında New York Times gazetesi muhabiri Maggie Haberman'ın, Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili haberleri dolayısıyla aldığı Pulitzer ödülünü geri vermesi gerektiğini söylemişti.

Haberman son olarak Trump'ın özel kalem müdürü Mark Meadows'u eleştiren ve iş sırasında çöküp ağladığı gibi bir çok ayrıntı içeren bir haber yayınlamıştı.

Trump Pazar günkü tweet zincirini attıktan sonra eski başkan Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Ben Rhodes Twitter'dan "Trump'ın Nobel Ödülü ile ilgili saplantısının kökünde tamamen bu ödülün Obama'ya verilmiş olması yatıyor" yazdı.

'Alaycı bir dil kullandım ama anlaşılmadı'

Geçen yıl Amerikan dergisi Rolling Stone Trump'un Japonya başbakanı Şinzo Abe'den kendisini Kuzey Kore ile yürütülen barış görüşmeler dolayısıyla Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesini istediğini yazmıştı. Kuzey Kore ile görüşmeler daha sonra kesintiye uğramıştı.

Trump'ın Pazar günkü tweet zinciri Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girmeye başlayınca, yazdıklarını silen başkan alaycı bir dil kullandığını ama anlaşılmadığını ileri sürdü.

ABD Başkanı "(Nobel değil) sözde Noble Ödülü'nden ne kastedildiğini kimse anlamıyor mu? Bilhassa da Muhabirler ve Gazeteciler söz konusu olduğunda. Noble'ın (Asil) tanımı 'güzel bireysel özelliklere ya da yüksek ahlaki ilkeler ve ideallere sahip olmak'tır. Alaycılığın hiç anlaşıldığı görüldü mü?" diye yazdı.

Trump, "müstehzi" tweetlerini gazetecilere hitaben, "bakalım ne olacak" diye attığını da yazdı.