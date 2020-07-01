Trump'ın yeğeninin yazdığı ve ailenin 'toksik' sırlarını ifşa ettiği söylenen kitaba ihtiyati...
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BBC

Trump'ın yeğeninin yazdığı ve ailenin 'toksik' sırlarını ifşa ettiği söylenen kitaba ihtiyati...

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeninin Temmuz ayında yayımlanması beklenen kitabına ihtiyati tedbir kararı getirildi.

Trump'ın yeğeninin yazdığı ve ailenin 'toksik' sırlarını ifşa ettiği söylenen kitaba ihtiyati...
01.07.2020 08:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeninin Temmuz ayında yayımlanması beklenen kitabına ihtiyati tedbir kararı getirildi.

Mary Trump'ın yayımevi kitabı, "Donald Trump'ın ve onu o yapan toksik ailesi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkaracak" şeklinde tanımlıyor.

New York'taki bir mahkemenin kitabın yayımlanmasına ihtiyati tedbir kararı getirmesinin ardından Mary Trump Salı günü temyize başvurdu.

ABD Başkanı'nın kardeşi Robert Trump, "Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı" isimli kitabın yayımlanmasını Mary Trump'ın 2001'de imzaladığı gizlilik sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle engellemeye çalışıyor.

Kitabın, Simon & Schuster Yayınevi'nden 28 Temmuz'da çıkması planlanıyor.

Simon & Schuster geçen hafta, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Başkan Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray'da geçirdiği 17 ayı anlattığı "Olayın Olduğu Oda" (The Room Where It Happened) adlı kitabı yayımlamıştı.

Mary Trump'ın avukatı Ted Boutrous yaptığı yazılı açıklamada kararı "ABD Anayasası'nın ihlali" olarak yorumladı.

Açıklamada, "Kitap, seçimlerin yapılacağı bir yılda görevdeki bir Başkan hakkında kamu için büyük önem arz eden konuları ele alıyor ve bir gün bile bekletilmemeli" denildi.

Robert Trump'ın avukatı Charles Harder ise Mary Trump'ın bu "menfur" eylemlerine karşı "mümkün olan her yola" başvuracağını açıkladı.

Bir psikolog olan Mary Trump'ın, Trump ailesinin vergi meseleleri ile ilgili haberlerinde New York Times gazetesine bilgi sızdırdığı iddia edilmişti.

Mary Trump, amcası Donald Trump'ı Twitter üzerinden de eleştirmişti.

55 yaşındaki Mary Trump, ABD Başkanı'nın 1981'de ölen ağabeyi Fred Trump Jr'ın kızı.

Simon & Schuster kitapta, "travma, yıkıcı ilişkiler ile ihmal ve tacizin trajik bileşiminin" olduğunu belirtmişti.

Robert Trump New York Times'a ay başında yaptığı yazılı bir açıklamada Mary Trump'ı "kendi finansal kazanımları için aile ilişkilerini sansasyonel hale getirmek ve yanlış betimlemekle" suçlamıştı.

Robert Trump, "Ben ve ailemizin geri kalanı harika ağabeyimle, Başkanla, gurur duyuyoruz" demişti.

BBC

Manşet

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