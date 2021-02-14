Trump'ın oğlu Eric'ten ilk ve ikinci azil süreci göndermesi: 2-0

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, babasının ilk ve ikinci azil süreci ve aklanmasına göndermede bulunarak "2-0" ifadelerini kullandı.

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, babasının ilk ve ikinci azil süreci ve aklanmasına göndermede bulunarak "2-0" ifadelerini kullandı. Öte yandan dünyaca ünlü korku romanı yazarı Stephen King, oy sonucunda tepki göstererek, "Aklama için oy kullanan Cumhuriyetçi Senatörler, berbatsınız!" ifadelerini kullandı.

ABD'de 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binası baskını ardından Trump'a yönelik ikinci azil süreci başlatılmıştı. Kongre baskını öncesi yaptığı konuşma nedeniyle baskını 'kışkırtmakla' suçlanan Trump, Senato'daki azil davasında aklandı. Yapılan oylamada 100 senatörden 57'si Trump aleyhinde, 43'ü ise lehine oy kullandı. ABD medyası toplamda 5 günde tamamlanan azil sürecinin ülke tarihindeki en hızlı azil süreci olarak kayıtlara geçtiğini yazdı.

7 CUMHURİYETÇİ SENATÖRDEN TRUMP ALEYHİNE OY

50 Demokrat Senatörün yanı sıra Cumhuriyetçi Senatörler Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Ben Sasse, Pat Toomey ve Trump'a karşı tutumuyla bilinen Mitt Romney, Trump aleyhine oy kullandı ancak Trump'ın görevden azledilmesi için gereken 3'te 2 çoğunluğa (67 oya) ulaşılamadı ve böylelikle Trump kendisine yönelik ikinci azil davasından da aklanmış oldu.

ERİC TRUMP'TAN İLK VE İKİNCİ AZİL GÖNDERMESİ: 2-0

Eski Başkan Trump'ın aklanmasının ardından oğlu Eric Trump sosyal medya hesabı üzerinden azil süreçlerine ve babasının aklanmasına göndermede bulunarak "2-0" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

DÜNYACA ÜNLÜ KORKU ROMANI YAZARINDAN TEPKİ

Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) filminin dayandığı öykünün ve birçok korku romanının dünyaca ünlü yazarı Stephen King de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla Trump'ın aklanmasına tepki gösterdi. King yaptığı paylaşımlarda "Yani… paçayı kurtarıyor mu? Ders bu mu?", "İki ay boyunca bunu tetikledi ve 6 Ocak'ta da fitili yaktı ve bundan kurtuluyor mu?" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi. Ayrıca King, sonucun bu şekilde olmasının beklendiğini ancak yine de durumun moral bozucu olduğunu belirterek, "Aklama için oy kullanan Cumhuriyetçi Senatörler, berbatsınız!" ifadelerini kullandı.

TRUMP İLK AZİL SÜRECİNDE DE AKLANMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile 25 Temmuz'da telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve 2020 seçimlerinde muhtemel rakibi Joe Biden'ın soruşturulması için Zelenski'den yardım istemişti. Görüşmenin transkripti yayınlandıktan sonra ABD Kongresi'nde Trump'a yönelik azil soruşturması başlatılmıştı. Trump, Cumhuriyetçilerin oylarıyla aklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı