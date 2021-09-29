Trump'ın eski danışmanından korkunç Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trump'ın eski danışmanından korkunç Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Trump'ın eski danışmanından korkunç Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler

Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren ve hükümetini kuran Taliban ile ilgili senaryo gündeme bomba gibi düştü. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik danışmanı John Bolton, Taliban'ın nükleer silahlara sahip olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Afganistan'ın sınır komşusu Pakistan'ın elinde 150 nükleer silah bulunduğunu ifade eden Bolton, Taliban'ın bu ülkeyi de ele geçirmesi ihtimalinin korkunç sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Dünya Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda. ABD'nin bölgeden çekilmesi ile 20 yıl sonra ülkenin kontrolünü yeniden ele geçiren örgüt verdiği ılımlı mesajları çabuk unutmuşa benziyor. Zira Taliban son dönemde infaz haberler i ile gündemde. Özellikle ülkedeki direniş hareketini bastırdıktan sonra ilk dönemine dönüş sinyalleri veren Taliban ile ilgili dünyayı şoke eden bir uyarı geldi.

Donald Trump'ın başkanlığı sırasında Beyaz Saray'ın güvenlik patronu olan John Bolton, Taliban'ın nükleer silahlara sahip olabileceği konusunda uyardı. Afganistan'ın sınır komşusu Pakistan'ın 150 nükleer silaha ev sahipliği yaptığının altını çizen Bolton açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Afganistan'ı kontrol eden Taliban, Pakistan'ın kontrolünü de ele geçirirse bu, teröristlerin eline 150 nükleer silah geçmesine neden olabilir.'

Pakistan, 102'si karada konuşlu füzeler ve 24 nükleer fırlatıcılı F-16 savaş uçakları dahil olmak üzere yaklaşık 150 nükleer savaş başlığından oluşan bir cephaneliğe sahip.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Teröristbaşı Mazlum Kobani itiraf etti: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi

Teröristbaşı Mazlum Kobani itiraf etti: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi

 Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini yasakladı

Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini yasakladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lionel Messi Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Arda Kardeşler Mehmet Topal
Tüm Haberler Fatih Terim Angela Merkel Yemek Tarifleri Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trump'ın eski danışmanından korkunç Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 13:22:24. #1.12#