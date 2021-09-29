Trump'ın eski danışmanından korkunç Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler

Dünya Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda. ABD'nin bölgeden çekilmesi ile 20 yıl sonra ülkenin kontrolünü yeniden ele geçiren örgüt verdiği ılımlı mesajları çabuk unutmuşa benziyor. Zira Taliban son dönemde infaz haberler i ile gündemde. Özellikle ülkedeki direniş hareketini bastırdıktan sonra ilk dönemine dönüş sinyalleri veren Taliban ile ilgili dünyayı şoke eden bir uyarı geldi.

"TERÖRİSTLERİN ELİNE 150 NÜKLEER SİLAH GEÇMESİNE NEDEN OLABİLİR"

Donald Trump'ın başkanlığı sırasında Beyaz Saray'ın güvenlik patronu olan John Bolton, Taliban'ın nükleer silahlara sahip olabileceği konusunda uyardı. Afganistan'ın sınır komşusu Pakistan'ın 150 nükleer silaha ev sahipliği yaptığının altını çizen Bolton açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Afganistan'ı kontrol eden Taliban, Pakistan'ın kontrolünü de ele geçirirse bu, teröristlerin eline 150 nükleer silah geçmesine neden olabilir.'

PAKİSTAN'IN ELİNDE 150 SAVAŞ BAŞLIĞI BULUNUYOR

Pakistan, 102'si karada konuşlu füzeler ve 24 nükleer fırlatıcılı F-16 savaş uçakları dahil olmak üzere yaklaşık 150 nükleer savaş başlığından oluşan bir cephaneliğe sahip.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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