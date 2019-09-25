Trump'ın azledilmesi girişimi ABD basınında

25.09.2019 14:59

ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için Demokratlar tarafından yasal sürecin başlatılması ülkede deprem etkisi yarattı.

Demokrat Parti üyesi ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dün azil sürecini başlattıklarını duyurduğu konuşmasında Trump'ı, "başkanlık yeminine, ulusal güvenliğe ve seçimlerin namusuna ihanet etmekle" suçladı, "Başkan hesap vermeli. Hiç kimse hukukun üstünde değildir" dedi.

Azledilme sürecinin başlatılmasının gerekçesi, Trump'ın Ukrayna hükümetinden, 2020 seçimlerinde karşısına rakip olarak çıkma ihtimali yüksek olan Demokrat ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a karşı öne geçebilmek için siyasi yardım talep ettiği iddiaları.

Ukrayna ile Joe Biden hakkında görüştüğünü kabul eden Trump, bunu yasalara aykırı bir şekilde yapmadığını savunuyor.

Skandal, ABD istihbaratından adı açıklanmayan bir yetkilinin, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyle ilgili şikayet dilekçesi sunmasının ardından patlak verdi.

Trump bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin deşifresini paylaşacağını duyurdu.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı (Mark) Pompeo, Cumhurbaşkanlarıyla yaptığım telefon görüşmesinin deşifresini açıklamak için Ukrayna hükümetinden izin aldı. Yine de bu kadar büyütülecek ne olduğunu anlayabilmiş değiller! Demokratlar tarafından tamamen bir cadı avı dümeni!" dedi.

Beyaz Saray, istihbarat yetkilisinin yaptığı şikayetin içeriği konusunda ABD Kongresi'ni bilgilendirmeyi bugüne kadar reddetti.

Ancak ABD basını, Beyaz Saray'ın isihbarat görevlisinin şikayet dilekçesini Kongre ile paylaşmaya hazırlandığını, hatta şimdilik ismi gizli tutulan istihbarat görevlisinin ilerleyen dönemde Kongre'de ifade bile verebileceğini belirtiyor.

Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarının, Joe Biden ve oğluna soruşturma açılmaması halinde, eski Sovyet ülkesine yapacağı 400 milyon dolarlık askeri yardımı dondurmakla Ukrayna'yı tehdit etmediğini kanıtlayacağını savunuyor. Joe Biden ve oğlunun Ukrayna ile yaptığı işbirliğinin yolsuzluk kapsamına girdiği henüz kanıtlanmış değil.

Demokratlara göre ise başkanlık seçimlerini kazanmasına yardımcı olacağı düşüncesiyle, Trump'ın bir yabancı ülkenin devlet başkanıyla Biden hakkında konuşması başlıbaşına görevini kötüye kullandığını kanıtlamaya yetiyor.

FOX, istihbaratçının 'rakip bir adayın lehine siyasi önyargıları' olduğunu bildirdi

CNN'in Beyaz Saray muhabiri Stephen Collinson, konuşmanın içeriğinin ve Kongre'nin istihbarat görevlisinin şikayet dilekçesine vereceği tepkinin, azil sürecinde kamuoyunun görüşünü ve azil sürecinin gidişatını belirlemede "kritik" önemde olabileceğini yazıyor.

Stephen Collinson analizinde, "Sonuç ne olursa olsun, ABD tarihinde gerçekçi bir azledilme tehdidiyle karşı karşıya kalan 4. Başkan olarak Trump, kendisini nadir görülen ve tarihi restleşmenin merkezinde buluyor" diyor.

Cumhuriyetçilere desteğiyle bilinen Fox Haber ise Trump yönetiminden üst düzey bir yetkiliye dayanarak hazırladığı haberinde, İstihbarat Teşkilatı Başmüfettişi'nin iddiayı ortaya atan istihbarat yetkilisinin "rakip bir adayın lehine siyasi önyargıları olduğu" sonucuna vardığını ve Beyaz Saray'ın bu bulguların yer aldığı belgeyi açıklamaya hazırlandığını yazıyor.

Haberde ayrıca, olay hakkında bilgisi olan bir kişinin Fox Haber'e, muhbir istihbaratçının, Trump'ın Temmuz ayında Zelensky ile yaptığı görüşmeye dair ilk elden bilgisinin olmadığını söylediği kaydediliyor.

Joe Biden, Barack Obama yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken, Biden'ın oğlu Hunter Biden, Ukraynalı bir işadamının enerji şirketinde yönetim kurulu üyesiydi.

Trump ve avukatı Rudy Giuliani, Biden'ın Başkan Yardımcısı'yken, oğlunun yönetim kurulu üyesi olduğu şirket hakkında yolsuzluk soruşturması yürüten ülkenin başsavcısı Viktor Shokin'in görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığını öne sürüyor.

Fox Haber, azil sürecinin başlatılmasının ardından Rudy Giuliani'nin paylaştığı tweet'lere de haberinde yer verdi.

Giuliani, "Demokrat Parti, Obama'nın kabinesindeki üst düzey isimlerin yolsuzluklarını örtüyor" dedi.

Demokratlar neden şimdi harekete geçti?

New York Times Washington muhabiri Carl Hulse azil sürecini başlatma konusunda Demokratların, özellikle Demokrat Parti üyesi ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin hem Kongre'deki çoğunluğu kaybetmelerine hem de böyle bir durumun ters teperek Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesine yol açabileceği gerekçeleriyle, şimdiye kadar çekingen kaldıklarını, ancak bu seferki durumda başka seçeneklerinin kalmadığını hissettiklerini yazıyor:

"Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesi ve Trump'ın adaletin yerini bulmasını engellediği iddialarına ilişkin Özel Savcı'nın raporundaki bulanıklığın tersine, Demokratlar mevcut suçlamaların çok net olduğunu düşünüyor."

Demokrat ABD Temsilciler Meclisi ve İstihabarat Komitesi Üyesi Peter Welch, "(Bu suçlamalar) durumu değiştirdi" diyor ve "görevi kötüye kullanmanın yalınlığının herkesin anlamasını kolaylaştırdığını" söylüyor.

Hulse analizinde ikinci neden olarak, ABD Başkanı'nın iddia edildiği üzere telefon konuşmasında ulusal güvenlik ile ilgili meseleleri gündeme getirmesinin, çoğunlukla ordu ya da istihbarat birimleri altyapısından gelen, daha ılımlı Demokratların bile azil sürecinin başlatılması konusunda ikna olmalarını ve bölgelerindeki seçmenleri ikna edebileceklerini düşünmelerini gösteriyor.

Daha önce azil sürecinin başlatılmasına karşı çıkan Nevada Eyaleti'nin iki Demokrat Temsilcisi Steven Horsford ve Susie Lee yayımladıkları ortak yazılı açıklamalarında, "Yanlış anlaşılmasın, bu suçlamalar oldukça vahim" diyor. "Ulusal güvenliğimiz pahasına, gücün doğrudan kötüye kullanımına işaret ediyorlar."

Azil süreci ABD Başkanlık seçimlerini nasıl etkiler?

Azil talebiyle yasal bir süreç başlatılmasının, 2020 yılındaki Başkanlık seçimlerini nasıl etkileyeceği, ABD kamuoyunun tartıştığı bir diğer konu.

CNN'in Beyaz Saray muhabiri Collinson, Trump'ın azledilme sürecini 2020 Başkanlık seçimlerinde tabanını canlandırmak ve seçimlere katılımı kendi lehine artırmak için kullanmayı umduğunu yazıyor.