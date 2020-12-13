Trump'ın Adalet Bakanı Barr'ı kovmak istediği iddiası
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Trump'ın Adalet Bakanı Barr'ı kovmak istediği iddiası

13.12.2020 00:01 | Son Güncelleme: 13.12.2020 00:05
Trump'ın Adalet Bakanı Barr'ı kovmak istediği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda Adalet Bakanı William Barr'ın kovulmasını gündeme getirdiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda Adalet Bakanı William Barr'ın kovulmasını gündeme getirdiği iddia edildi.

CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın dün danışmanları ile yaptığı toplantıda Barr'ın, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a karşı seçimlerden önce harekete geçmemesi nedeniyle kızgınlığını dile getirdiği aktarıldı.

Toplantıda, Trump'ın, Barr'ı görevden almayı gündeme getirdiği ve bu konuda danışmanlarının fikrini aldığı belirtildi.

Donald Trump, bu sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Barr'ı sert dille eleştirmişti.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan seçimleri kaybeden Trump, yenilgiden kısa süre sonra Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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