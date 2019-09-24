Trump: Gelecek küreselleşmecilerin değil ulusalcıların olacak

24.09.2019 22:33

BM Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Trump, liderlere "önce kendi ülkenizi düşünün" çağrısı yaptı. Tüm dünya devletlerini İran'ın karşısında yer almaya çağıran Trump, Tahran'ı "kana susamışlıkla" suçladı.ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslenerek dış politika, ekonomi ve dünya düzeniyle ilgili mesajlar verdi. Trump, İran'a karşı hareket etmenin tüm devletlerin ödevi olduğunu savunarak "sorumluluk sahibi hiçbir hükümet İran'ın kana susamışlığına destek veremez" dedi.



ABD'nin İran'a en üst düzey yaptırımları devreye soktuğunu belirten Trump, İran'ın "tehditkar davranışları devam ettiği sürece" yaptırımların kaldırılmayacağını, aksine daha da sıkılaştırılacağını söyledi. ABD Başkanı, "İran liderlerinin kendi yarattıkları sorunlar için kırk yıldır başkalarına saldırdığı" suçlamasında da bulundu. Trump, karşıt değil partner aradıklarını da vurguladı ve ABD'nin çatışmadan yana olmadığı mesajını verdi.



Liderlere nasihat: Önce kendi ülkeniz!



"Önce Amerika" sloganıyla 2017 yılında göreve gelen Trump, diğer ülkelerin liderlerine de benzer bir tutum benimsemeleri çağrısı yaptı. Zeki liderlerin kendi ülkelerinin ve halklarının geleceğine öncelik verdiğini belirten Trump, "Gelecek küreselleşmecilerin değil, vatandaşlarını koruyup komşularına saygı gösterenlerin olacaktır" dedi.



DTÖ'ye Çin eleştirisi



Donald Trump, Çin'e ayrıcalıklı muamele yaptığı gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü'ne de (DTÖ) eleştirilerde bulundu. Trump daha önce de Çin'in dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmasına rağmen DTÖ tarafından "gelişmekte olan ülke" diye sınıflandırılmasını eleştirmişti.



Örgütün reforma ihtiyacı olduğunu ve ABD'nin bu yöndeki taleplerini sürdüreceğini vurgulayan Trump, "diğer ülkelerin Amerika'dan ve uluslararası ticaret sisteminden fayda sağlamalarına artık izin vermeyeceğini" söyledi.



ABD Başkanı, İngiltere, Japonya ve diğer ülkelerle adil ve karşılıklı yeni ticari anlaşmalar yapmak istediğini belirterek Japonya ile anlaşmanın nihayete yaklaştığını, İngiltere ile de AB'den ayrılması sonrasında "eşi görülmemiş bir anlaşma" için müzakereler yürütmek istediklerini kaydetti.



"Sınır kontrollerini gevşetmeyin" çağrısı



Göçmenler konusundaki katı politikasıyla eleştirilere hedef olan Trump, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında izlediği göç politikalarını savunarak, diğer ülkelere de benzer politikalar izlemelerini salık verdi. Kontrolsüz göç ve sınırlarda kontrollerin gevşemesinin tüm ulusların egemenlik ve güvenliğini tehdit ettiğini söyleyen Trump, diğer ülke liderlerini "sınırların açılmasını savunan radikal aktivistlere" karşı uyardı.



