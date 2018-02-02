Trump Fbı Yönetimini Siyasi Davranmakla Suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın üst düzey yöneticilerini kurumu siyasileştirmekle suçladı, Adalet Bakanlığı'nın soruşturmalarının da Cumhuriyetçi Parti'ye zarar verdiğini söyledi.

Trump'ın, FBI'ın yetkilerini suiistimal edip, yardımcılarından birine yönelik casusluk faaliyeti yürüttüğünü öne süren gizli bir iç yazışma belgesinin yayınlanmasına onay vermesi bekleniyor.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti ve Demokratlar tartışma yaratan belgeye ilişkin fikir ayrılığına düştü.

Demokratlara göre belgeyi yayınlanma planları, Trump hakkında başkanlık seçimi döneminde Rusya'yla ilişkilerine dair açılan soruşturmaların itibarsızlaştırılmasını amaçlıyor.

Belge, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Devin Nunes'in ekibi tarafından kaleme alındı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan ise, belgenin yayınlanmasının, Trump hakkındaki soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'in faaliyetlerine büyük etki etmeyeceğini söyledi.

Ryan, istihbarat kurumlarının yetkilerini doğru kullanıp kullanmadığını denetlemenin Kongre'nin görevi olduğunu ifade etti.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Üst düzey yöneticiler ve FBI'ın soruşturmaları ve Adalet Bakanlığı, saygın soruşturma sürecini Demokratlar lehine, Cumhuriyetçiler aleyhine siyasileştirdi" dedi.

Mevcut FBI Başkanı Christopher Wray, eski başkan James Comey'i görevden alan Trump tarafından aday gösterilmişti.

FBI'ın başkan yardımcısı Andrew McCabe geçen hafta istifa etti.

Trump, McCabe'i siyasi olarak taraf tutmakla suçluyordu, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise McCabe'in istifasında Trump'ın rolü olmadığı açıklaması yapıldı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından Pazartesi günü yayınlanması için onay çıkan belgenin FBI'ı ve Adalet Bakanlığı'nı yetkilerini suiistimal etmekle suçladığı belirtiliyor.

Belgede geçen yıl Mart ayında, Trump'ın Rusya'ya sık ziyarette bulunan dış politika danışmanı Carter Page hakkında gözetleme faaliyetlerinin uzatılmasıyla ilgili yasal süreçte FBI'ın bir yargıcı yanılttığı suçlaması var.

Demokratlar daha önce başka bir iç yazışmayı kamuoyu ile paylaşmak istemiş ancak Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu bunu engellemişti. Komisyon Başkanı Devin Nunes'ı da, ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek şekilde, çok gizli belgelerden kendisine en uygun olanını seçmekle suçluyorlar.

Rusya'nın ABD'de son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediği ile Trump yönetiminden bazı isimlerin adaletin tesisini engelleyip engellemediğine yönelik soruşturmayı ise eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller yürütüyor.