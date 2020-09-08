Trump başkanlık kampanyasına mal varlığından 100 milyon dolar aktarabilir
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Trump başkanlık kampanyasına mal varlığından 100 milyon dolar aktarabilir

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimi kampanyasına kendi mal varlığından 100 milyon dolar aktaracağı iddialarına ilişkin "Gerekirse yaparım. Kazanmamız için ne gerekirse yapacağız." dedi.

Trump başkanlık kampanyasına mal varlığından 100 milyon dolar aktarabilir
08.09.2020 19:39 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:42

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimi kampanyasına kendi mal varlığından 100 milyon dolar aktaracağı iddialarına ilişkin "Gerekirse yaparım. Kazanmamız için ne gerekirse yapacağız." dedi.

Amerikan medyasının konuya ilişkin bilgi sahibi bazı kaynaklara dayandırdığı ve Trump'ın rakibi eski Başkan Yardımcısı Demokrat Joe Biden'ı yenmek için mal varlığından kampanyasına fon aktarmayı planladığı yönündeki iddialar, Washington'da tartışmalara neden oldu.

Kaynaklar, Başkan Trump'ın 2020 başkanlık seçimi kampanyasının ilk döneminde çok fazla para harcadığını ve yarışın kızışması ile daha fazla paraya ihtiyaç olacağını gerekçe göstererek kendi mal varlığından 100 milyon dolarlık bir fonu kampanyasına aktarmayı düşündüğünü iddia etti.

Florida'ya gidişinden önce havalimanında basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Trump, "Gerekirse yaparım. Kazanmamız için yapmamız gereken her şeyi yapacağız." dedi.

Diğer taraftan, sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Kampanyam, sahtekar medyanın Çin virüsü (Kovid-19) ile ilgili yaptığı yalan haberlere karşılık vermek üzere çok para harcadı. Şimdi nasıl iyi iş çıkardığımızı gördüler ve 4 yıl önce olduğundan 3 katı kadar paramız var ve anketlerde yukarı çıkıyor. Çok fazla para ve enerji harcadık." ifadesini kullandı.

Trump'ın bu adımı atması durumunda, "ABD'de ilk kez bir başkanın ikinci kez seçilmek için kendi sermayesini kullanmış olacağı" tartışılıyor.

Trump, 2016'daki başkanlık seçiminde kampanyasına kendi mal varlığından 66 milyon dolar fon aktarmıştı.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi verilerine göre Trump'ın kampanyası şu ana kadar 800 milyon dolar harcarken, Demokrat Parti Ulusal Kongresinin verilerine göre ise rakibi Biden'ın kampanyası şimdiye kadar 414 milyon dolar harcadı.

Demokrat Parti Ulusal Kongresinin verilerinde Biden'ın kampanyasına ağustosta 365 milyon dolar bağış yapıldığı görülüyor.

Biden'ın böylece, eski Başkan Barack Obama'nın 2008'deki seçim kampanyasına tek ayda yapılan 198 milyon dolarlık bağış rekorunu neredeyse ikiye katlaması da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: AA

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