Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a gönderilen bir pakette, ölümcül zehir olan "risin" proteini tespit edilmişti. FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi.

ABD Başkanı Donald Trump adına ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'a içinde ölümcül derecede zehirli olan "risin" maddesi bulunan bir paket gönderilmişti. FBI'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, paketin bu hafta başında Beyaz Saray'a gönderildiği ve üzerinde alıcı olarak Trump'ın isminin yer aldığı ifade edildi. Pakete güvenlik güçleri tarafından el konurken, risinin varlığını doğrulamak için iki test yapıldığı belirtildi. Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Başkanı korumakla görevli Gizli Servis tarafından soruşturma başlatıldı.

ZEHİRLİ PAKET KANADA'DAN GÖNDERİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a gönderilen zehirli madde içeren paket soruşturmasına Kanada polisi de dahil oldu.

Dün ABD Başkanı Donald Trump adına ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'a içinde ölümcül derecede zehirli olan "risin" maddesi bulunan bir paket gönderildiği bildirilmişti. Paket Beyaz Saray'a ulaşmadan güvenlik güçleri tarafından el konulmuş ve risinin varlığını doğrulamak için iki kez test yapıldığı belirtilmişti. Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Başkanı korumakla görevli Gizli Servis tarafından soruşturma başlatılmıştı.

FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi. Bunun üzerine FBI Kanada polisi ile iletişime geçerek, soruşturmaya dahil olmalarını talep etti. Kanada polisi tarafından yapılan açıklamada, Amerikalı yetkililerden yardım talebi aldıklarını ve soruşturmaya dahil olduklarını doğruladı.

BEYAZ SARAY VE FEDERAL BİNALARA DA GÖNDERİLMİŞTİ

Öte yandan "risin" maddesinin geçmişte Beyaz Saray'a ve diğer federal binalara gönderilmişti. 2014 yılında Mississippili bir adam, eski Başkan Barack Obama ve diğer yetkililere risin tozlu mektuplar gönderdiği için 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

RİSİN NEDİR?

Dünyanın en güçlü zehirlerinden biri keneotu tohumundan elde edilen risin, protein yapısında olan güçlü bir sitotoksin olarak biliniyor.

İLK 8 SAATTE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Gaz olarak dağılması halinde akciğer yetmezliğine sebep olduğu bilinen madde, patolojik değişikliklere ilk sekiz saatte çıkabilirken, genelde 36-72 saat içerisinde solunum yetmezliğine neden oluyor.

TOHUMDAN ELDE EDİLEN BİR ZEHİR

Anavatanı Hindistan olan Hint yağı bitkisi sütleğengiller familyasından bir bitki türüdür ve Akdeniz iklimin görüldüğü yerlerde doğal olarak yetişir veya kültürü yapılır. Risin ise bu bitkinin tohumlarından elde edilmektedir.

PANZEHİRİ YOK

Bitkinin tohumlarında bulunan risin maddesinin siyanürden 6 bin kat daha zehirli olduğu iddia edilmektedir. Risine maruz kalan bir kişi için herhangi bir panzehir yoktur.