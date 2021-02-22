TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu 22. yeni bölüm canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'da TRT1 ekranlarına gelecek! Son bölümün ardından seyirci, Uyanış: Büyük Selçuklu 22. bölümde neler olacak merak ediyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile Pazartesi günleri izleyicinin beğenisine sunulan Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde... Peki, Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm izle! TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle! Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tekiş'in saraya gelmesiyle başlayan gizli veliaht meselesi; sarayda en çok yıllardır gönlü ana hasretiyle yanan Tapar'ın ilgisini çekmişti. Tapar bunun üzerine Başulu'nun mezarını açtırmak için bir askerini görevlendirmişti. Tapar'ın askeri Başulu'nun mezarını açamadan engellenmişti. Bu hadise Nizamülmülk tarafından Melikşah'a söylenmiş, Melikşah ile Tapar bu konu üzerinden tartışmışlar ve Melikşah, Tapar'a tokat atarak ordu pazarı imalathanesinden ayrılmıştı.

Tüm bunlar yaşanırken Tapar'ın Başulu'nun mezarını açtırmaya kalkması ve bu yüzden Melikşah ile tartışmasını haber alacak olan Terken; baba ile oğulun arasını açmaya bile muktedir olan bu tehlikeli sırrı öğrenmek için harekete geçecek midir?

Melikşah'ın ordu pazarından ayrıldığı haberini alan Markus oraya bir baskın düzenlemişti. Markus'un baskını neticesinde ağır yaralanan Tapar ölecek midir? Oğluyla son konuşması çok sert geçen ve ona tokat atan Melikşah'ın içi vicdan azabıyla dolacaktır. Kalbini intikam ateşi bürüyen Melikşah, Markus'tan intikamını alabilecek midir?

Öte yandan sarayda saçtığı fitne tohumları neticesinde birçok elim hadisenin olmasına sebep olan Tekiş, Melikşah tarafından saraydan kovulacaktır. Otağını Isfahan yakınlarına kuran Tekiş'in amacı Melikşah'ı tahttan indirmektir. Bu nihai hedefine ulaşmak için hangi kirli yolları deneyecektir? Melikşah ile Tekiş'i birbirine düşürüp Selçuklu'yı zayıflatmak isteyen İzakyos, bu emeline ulaşabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar'da İlteber'den alacaklı olan tüccarları galeyana getirmeyi başarmış ve yüreğinde taze bir baba acısıyla kavrulan Turna'yı köşeye sıkıştırmaya çabalamış fakat başarısız olmuştu. Vazgeçmeyen Faysal, Sencer'in Şelemzar'daki ağırlığını göstererek Erbatur'u isyan etmesi için kışkırtmıştı. Sencer, Erbatur'u cezalandırıp Şelemzar'da asayişi sağlamıştı. Faysal ile Sabbah'ın yeni planı ne olacaktır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melikşah'ın kardeşi Melik Tekiş, taht şehri olan Isfahan'a gelmişti. Melikşah'ın huzuruna çıkmış ve Melikşah'a herkesten sakladığı gizli oğlunun kim olduğunu sormuştu. Sarayda yeni bir fitne ateşinin yanmasına sebep olacak olan Tekiş'in yeni hamlesi ne olacaktır? Melik Tekiş'in ortaya attığı bu tehlikeli iddia neticesinde Tapar'ın aklına şüphe tohumları atılmıştı. Ana hasreti yeniden alevlenen Tapar ne yapacaktır?

Melikşah, Kuvel Kalesi'nin fethi için ordusunu güçlendirmek adına harekete geçmiş, Zübeyde'nin önerisiyle Berkyaruk'tan çelik kervanı getirtilmesini kararlaştırmıştı. Ne var ki; Zübeyde'nin getirttiği çelik kervanı, Terken'in emriyle Tacülmülk'ün Sabbah'la birlik olup oynadığı tehlikeli bir oyunla basılmış; Selçuklu için son derece mühim olan çelikler ve yapımı uzun zaman alan mancınık yayları da Batıni ve Haçlı ittifakının eline geçmişti. Selçuklu'yu zor duruma düşürdüğünü anlayan Terken, Tacülmülk'e mancınık yaylarını geri getirmesi için emir verecektir. Bu durum Tacülmülk ile Sabbah'ın tehlikeli ortaklığını hangi yönde etkileyecektir? Tacülmülk mancınık yaylarını geri getirmeyi başarabilecek midir?

Getirttiği çelik kervanının saldırıya uğramasında Tacülmülk'ten şüphelenecek olan Zübeyde ne yapacaktır?

Bâtıni casusu olan Efruz'un zehirlemesiyle İlteber, Turna'nın isteneceği gün ölmüştü. İlteber'in ölümü ne gibi gelişmeleri beraberinde getirecektir? Şelemzar'daki dengeler alt üst olacak mıdır? Turna, İlteber'in ölümünü fırsat bilip başına üşüşecek olan alacaklılardan nasıl kurtulacaktır? Faysal, Turna'yı zora sokup gözden düşürmek için ne gibi faaliyetlere girişecektir? Sencer, İlteber'in ölümünden sonra karışıklığa sürüklenecek olan Şelemzar'ın asayişini sağlamayı başarabilecek midir?

Kendisini öldürmeye tevessül eden Haçlıların elinden kurtaran Melikşah'tan etkilenen Kont Albert, Hıristiyan dünyasının kendisine sırt çevirdiğinin farkına varacaktır. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak olan Kont Albert, Melikşah'a yardım edecek midir?

Konstantinopolis tarafından binlerce kişilik orduyla desteklenen İzakyos, Selçuklu topraklarında ne gibi yıkıcı faaliyetlere girişecektir? Selçuklu'yu karıştırmak için İzakyos'tan asker desteği alacak olan Markus'un bugüne kadarki en cüretkâr hamlesi ne olacaktır?