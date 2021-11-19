TRT1 Kıbrıs Zafere Doğru canlı izle! Bugün Kıbrıs Zafere Doğru 15. bölüm canlı yayın HD izle! Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm full izle

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KIRMIZI ODA 15. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Kıbrıs'ta 1974 harekatından önceki son dönüm noktası olan 1967 yılı başlıyor. Atina'da yaşanan cunta darbesinden sonra Kıbrıs'ta olaylar yeniden alevlenir. Rumlar'ın tekrar soykırım yapma harekatına karşılık bu kez herkes daha hazırlıklıdır. Türkiye'nin en genç Başbakanı olan Süleyman Demirel, sürgündeki Rauf Denktaş ile kafa kafaya verirken Dereli ailesi ve mücahit takımı da olaylara karşı çok daha hazırlıklı ve aktif bir şekilde reaksiyon verir.Ankara'da ise gizli bir el gizli operasyonlar yürüterek Kıbrıs'ı rahatlatmaya çalışmaktadır. 3 yıldır herkes tarafından öldü bilinen Ankaralı ve felç kalan Efsane acaba bilinmeyen bir yapılanmanın parçası olarak yer altına çekilmiş olabilir mi?, İhtimal dahilinde görünmese de söz konusu Ankaralı olunca her şey mümkündür

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KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüzbaşı Cengiz Topel'in öldürülmesi üzerine Ankaralı, Türkiye'ye dönüp arkadaşının cenazesini annesine teslim etmeden önce intikam yemini eder. Bu yolda yalnız hareket edip başka kimsenin sorumluluğunu almak istemeyen Ankaralı'yı, mücahit kardeşleri yalnız bırakmaz. Kıbrıs, Yüzbaşı Cengiz'e gözyaşlarıyla dolu bir cenaze merasimi düzenlerken Ankaralı, intikam için ölüm görevine çıkar. Ankaralı'nın gerçek adı ve soyadını içeren mektup geride kalanlara ulaştırılır. Ankaralı'nın vedası sadece Kıbrıs'a değil tüm sevdiklerine acı bir haber le gelir.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜM İZLE!

KIBRIS ZAFERE DOĞRU NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi her Cuma 20.00'de TRT 1'de.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU OYUNCULARI KİMLER?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu isimleri yer almaktadır.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU NE?

"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden haber siz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU TRT1 CANLI İZLE!



KIBRIS ZAFERE DOĞRU 15 . FRAGMANI İZLE!

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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