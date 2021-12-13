TRT Ortak Yapımı "Kuklalı Köşk 2: Orman Kâşifi" 3 Aralık'ta sinemalarda

Animasyon türündeki TRT Ortak Yapımı "Kuklalı Köşk 2: Orman Kâşifi" filmi, 3 Aralık Cuma günü vizyona giriyor.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Mustafa Öztürk'ün üstlendiği TRT Ortak Yapımı "Kuklalı Köşk 2: Orman Kâşifi" 3 Aralık'ta vizyona giriyor. Çocuk ve aile komedisi olan çizgi filmin reel karakterlerini ünlü oyuncular Kadir Çöpdemir, Serkan Şengül, Ali Uyandıran, Ergül Miray Şahin üstleniyor.

Uzun ve titiz bir çalışma ile hazırlanan film; arkadaşlık, iş birliği, tüm canlılara saygı ve güven gibi evrensel temaları işliyor. Büyük küçük herkese dostluğu, birlikte hareket etmenin önemini renkli ve canlı bir şekilde anlatan "Kuklalı Köşk 2: Orman Kâşifi" tüm sinemaseverleri doğayla iç içe, neşeli bir dünyaya davet ediyor.

Çizgi filmin konusu

Serinin ilk filminden tanıdığımız Örs Usta, Cebir, Şaklaban, Hokkabaz, Pehlivan ve Sultan isimli canlı kuklalar Müşfik Amca ile yaşamaya devam eder. Müşfik Amca bir gün bir buluşma için evden ayrılmak zorunda kalır ve kuklaları yeğeni Aslı'ya emanet eder. Ormanda kamp yapmaya giden Aslı ve kuklaların başlarına gelecek maceralardan haberler i yoktur. Ormanda sevimli ayı Babuş'u yakalamaya çalışan hırsızlar Behçet ve Riko'yu tuzaklar kurarak engellemeye çalışacaklardır.

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