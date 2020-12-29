TRT muhabirinin paylaştığı fotoğraftaki detay, muhalefete malzeme oldu
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TRT muhabirinin paylaştığı fotoğraftaki detay, muhalefete malzeme oldu

29.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:07
TRT muhabirinin paylaştığı fotoğraftaki detay, muhalefete malzeme oldu

CHP Milletvekili Murat Emir'in 20 gün önce ortaya attığı, Çin aşısının alımında aracı firma kullanıldığı ve aşıyı Keymen İlaç firmasının getirdiği iddiası, TRT muhabirinin Çin'den paylaştığı fotoğrafla doğrulandı.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek olan Coronavac aşısının aracı bir kurum olmadan DMO tarafından temin edileceğini açıklamıştı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 20 gün önce ortaya attığı Çin aşısının alımında aracı firma kullanıldığı ve aşıyı Keymen İlaç firmasının getirdiği iddiası, TRT muhabirinin Çin'den paylaştığı fotoğrafla doğrulandı.

"NEDEN ARACI FİRMA KULLANIYORSUNUZ?"

İlaç kolilerinin üzerinde Keymen İlaç yazısı görülürken CHP'li Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "DMO doğrudan alacak, aracı yok" sözlerini hatırlattı. Emir, "Bir kere de bir dediğiniz bir şey doğru çıksın. Böylesine stratejik bir alımda neden aracı firma kullanıyorsunuz?" diye sordu.

"ŞEFFAF BİR SÜREÇ YÜRÜTÜN"

Emir, sözlerine "Başından beri soruyoruz. Aracı firma olacak mı dedik. En son da Keymen getirecek dediğimizde bakan, 'aracı filan yok' diyerek, Devlet Malzeme Ofisi'nin direkt kendisinin alım yapacağını belirtmişti. Oysa Keymen İlaç firmasının, son aylarda Sinovac'tan yüklü miktarda ithalat yaptığını biliyoruz. Bir kere de açık, şeffaf bir süreç yürütün. Bir kere de söylediğiniz bir şey doğru çıksın" ifadeleriyle devam etti.

NE OLMUŞTU?

Çin firması Sinovac'la yapılan 50 milyon dozluk aşı sözleşmesine ilişkin 9 Aralık'ta bir açıklama yapan ve aşının aracı firma kullanılarak getirileceğini iddia eden CHP Milletvekili Murat Emir, "Çin aşısı 10 gündür Türkiye'de. Aşıyı getiren firma da her zamanki gibi yine Keymen İlaç oldu" demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, bir köşe yazarına verdiği demeçte, "Bu kesinlikle doğru değil. Biz anlaşmamızı doğrudan Sinovac'ın kendisiyle yaptık. DMO yani Devlet Malzeme Ofisi ve Sinovac arasında herhangi bir aracı filan yok" sözlerine yer vermişti.

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