TRT'den FETÖ Belgeseli: "Zehirli Salkım" 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümüne özel TRT Haber tarafından bir belgesel serisi hazırlandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümüne özel TRT Haber tarafından bir belgesel serisi hazırlandı. Darbenin kilit tanıklarının anlatımıyla FETÖ'nün karanlık tarihinin deşifre edileceği 4 bölümden oluşan "Zehirli Salkım" belgeseli 11-12-13 ve 14 Temmuz tarihlerinde saat 20.30'da TRT Haber'de ekranlara gelecek.

Kumpas, manipülasyon ve psikolojik harekat yaparak geride yüz binlerce mağdur bırakan FETÖ'nün kirli yüzünü masaya yatıran TRT Haber, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde tanık ve mağdurların anlatımıyla örgütün nasıl kriminalize olduğunun gösterileceği bir belgesel serisi hazırladı.

Din adamı kisvesinden terör örgütü liderliğine

Belgesel, FETÖ elebaşının din adamı kisvesinden nasıl örgüt liderine dönüştüğünü gün yüzüne çıkaracak. Son 22 yılda kurulan kumpasların nasıl gerçekleştirildiğini deşifre eden belgeselde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın anlatımıyla örgütün hücre yapılanmasından diğer terör örgütleriyle ilişkilerindeki bilinmeyen detayları da yer alacak.

FETÖ'nün karanlık tarihi

Necip Hablemitoğlu, Rahip Santoro, Hrant Dink ve Muhsin Yazıcıoğlu cinayetleri ile Dağlıca saldırısı, Kozmik Oda, Balyoz ve Ergenekon kumpaslarının da konu edinildiği "Zehirli Salkım" belgeselinde; FETÖ'nün nasıl inanç sömürüsü yaptığı, olayları nasıl organize ettiği, devletin kılcal damarlarına nasıl sızdığı ve Türkiye'yi işgal planının nerede, kimlerle hazırlandığı da anlatılacak.

Darbenin kilit isimlerinden FETÖ gerçekleri

FETÖ ile mücadele eden isimlerden Emekli İstihbaratçı Albay Çoşkun Başbuğ, Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, gazeteci Oral Çalışlar ve Akademisyen Prof. Dr. Ahmet Keleş'in terör örgütü tarafından yıllarca nasıl kumpas ve iftiralara maruz kaldıkları kendi anlatımlarıyla ekranlara gelecek.

TRT Haber tarafından darbenin 4'üncü yıl dönümüne özel hazırlanan dört bölümlük "Zehirli Salkım" belgeseli, 11-12-13 ve 14 Temmuz tarihlerinde saat 20.30'da TRT Haber'de. - İSTANBUL

Kaynak: İHA