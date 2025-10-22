TRT 1 Tivibu, D Smart, Tivi+, Kablo TV, Tabii, kaçıncı kanalda?

Dijitalleşen dünyada izleyiciler artık televizyonu farklı platformlardan takip ediyor. Tivibu, D-Smart, TV+, Kablo TV ve Tabii gibi platformlarda TRT 1'in hangi kanalda olduğunu merak eden izleyiciler için tüm detayları derledik.

TRT 1'İN YAYIN POLİTİKASI VE POPÜLERLİĞİ

TRT 1, 1968 yılında test yayınlarına başlayarak Türkiye'nin ilk televizyon kanalı olma unvanını kazandı. Günümüzde dijitalleşen yayıncılık anlayışıyla birlikte hem klasik televizyon yayınında hem de çevrim içi platformlarda aktif bir şekilde yer alıyor.

Kanaldaki diziler, filmler, belgeseller ve spor karşılaşmaları, geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Özellikle "Gönül Dağı", "Teşkilat", "Karaağaç" gibi diziler reyting listelerinde üst sıralarda yer alıyor. TRT 1, kamu yayıncılığı ilkeleri doğrultusunda tarafsız, kültürel ve aile dostu yayın politikasıyla dikkat çekiyor.

TRT 1 TİVİBU'DA KAÇINCI KANALDA?

Türk Telekom'un dijital televizyon hizmeti Tivibu üzerinden TRT 1'e ulaşmak oldukça kolay. Tivibu kullanıcıları, TRT 1'i 22. kanaldan izleyebiliyor. Ayrıca Tivibu'nun "geri al" ve "tekrar izle" özellikleri sayesinde izleyiciler kaçırdıkları programları diledikleri zaman yeniden izleme imkanına sahip.

Tivibu platformu, yüksek çözünürlüklü (HD) yayın desteğiyle TRT 1'in görsel kalitesini koruyor. Özellikle futbol maçları, canlı konserler ve özel yayınlar Tivibu üzerinde kesintisiz bir şekilde takip edilebiliyor.

D-SMART'TA TRT 1 HANGİ KANALDA?

D-Smart kullanıcıları için TRT 1, 26. kanalda yer alıyor. Hem HD hem de SD versiyonları mevcut. D-Smart, uydu ve internet tabanlı izleme seçenekleri sunarak kullanıcılarına esnek bir deneyim sağlıyor.

D-Smart platformunda TRT 1 yayınları, özellikle hafta sonu programları ve dizi kuşaklarıyla yoğun ilgi görüyor. Ayrıca D-Smart GO uygulaması sayesinde TRT 1 içeriklerine mobil cihazlardan da erişim mümkün.

TV+ PLATFORMUNDA TRT 1'İN KANAL NUMARASI

Turkcell'in dijital yayın platformu TV+'ta TRT 1, 21. kanal numarasıyla izlenebiliyor. TV+, kullanıcılarına internet bağlantısı üzerinden yüksek çözünürlüklü televizyon deneyimi sunuyor.

TV+ üzerinden TRT 1 izleyenler, "Canlı Yayını Durdur" ve "7 Gün Geriye Sar" gibi özelliklerle program akışını kendi zamanlarına göre düzenleyebiliyor. Bu özellik, özellikle dizi takipçileri tarafından oldukça beğeniliyor.

KABLO TV'DE TRT 1 HANGİ KANALDA?

Kablo TV kullanıcıları için TRT 1, 22. kanalda yayın yapıyor. Türkiye genelinde yaygın bir alt yapıya sahip olan Kablo TV, özellikle sabit internet abonelerine entegre televizyon hizmeti sunuyor.

Kablo TV üzerinden TRT 1, HD kalitesiyle kesintisiz izlenebiliyor. Kablo TV'nin "Tekrar İzle" seçeneği, TRT 1 programlarını kaçıran izleyiciler için oldukça faydalı bir özellik.

TRT'NİN DİJİTAL PLATFORMU TABİİ'DE TRT 1 YAYINI

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii, TRT 1 içeriklerini çevrim içi ortamda izleyicilerle buluşturuyor. Tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınları ücretsiz olarak izlenebiliyor. Ayrıca TRT 1 dizilerinin tamamı, Tabii'nin arşivinde HD kalitesinde yer alıyor.

Tabii uygulaması, mobil cihazlarda, akıllı televizyonlarda ve bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Üstelik reklamsız yayın seçeneği sayesinde izleyiciler kesintisiz deneyim yaşayabiliyor.

TRT 1'İN HER PLATFORMDAKİ ERİŞİM AVANTAJI

TRT 1, Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olarak, hemen her platformda kolay erişim imkânı sunuyor. Yayın teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte izleyiciler artık diledikleri cihazdan TRT 1 yayınlarını takip edebiliyor.

İnternete bağlı televizyonlar, akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar üzerinden hem canlı yayın hem de tekrar izleme özellikleri, TRT 1'i daha erişilebilir hale getiriyor.

TRT 1 HER YERDE, HER ZAMAN SİZİNLE

TRT 1, sadece televizyon ekranlarında değil, artık her dijital platformda izleyicileriyle buluşuyor.

• Tivibu: 22. Kanal

• D-Smart: 26. Kanal

• TV+: 21. Kanal

• Kablo TV: 22. Kanal

• Tabii: Dijital canlı yayın ve arşiv erişimi

Geniş yayın ağı, kaliteli içerikleri ve yüksek izlenme oranlarıyla TRT 1, Türkiye'nin en güvenilir televizyon kanalı olmaya devam ediyor.