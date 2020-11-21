Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü

Azerbaycan ordusu sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan ordusuna sahada ağır bir yenilgi yaşatırken, birçok askeri mühimmatı da ele geçirdi. Azerbaycan askerleri ele geçirdikleri tank ve topları trenlere yükleyerek Bakü'ye götürdü. Görüntülerde vagonlara yüklenen onlarca tank dikkatlerden kaçmadı.

Ermenistan'ın 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar 44'üncü gününde son buldu. Azerbaycan ordusu Ermenilere ağır bir yenilgi yaşatırken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya ve Azerbaycan liderleriyle anlaşarak Dağlık Karabağ'dan çıkacaklarını bildirdi.

ERMENİLERE AİT MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Çatışmalar boyunca Azerbaycan ordusu yaklaşık olarak 300 yerleşim yerini işgalden kurtarırken, Ermenilere ait birçok askeri mühimmatı da ele geçirdi. Azerbaycan ele geçirdiği mühimmatları kendi bünyesine kazandırırken bu durum Ermenistan'ın savaşı kaybetmesinde de rol oynadı.

TANK VE TOPLAR BAKÜ'YE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan Azerbaycan ele geçirilen tank ve topları ele geçirmek için harekete geçti. Bölgeye tren gönderen Azerbaycan hükümeti tank ve topları bu trenin vagonlarına yükleyerek Bakü'ye götürdü. Görüntülerde onlarca tankın olduğu trenin uzunluğu ise dikkatlerden kaçmadı.

GÖREVİNDEN İSTİFA EDEN BAKAN İTİRAF ETTİ

Öte yandan geçen gün Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndaki görevinden istifa eden General Movses Hakopyan Ermenistan'ın savaş sırasında ordusunun nükleer başlık takılabilen Rus yapımı İskender füzesini kullandığını itiraf etti. Hakopyan, "Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullandı, nerede kullanıldığına dair bilgi veremem" dedi.