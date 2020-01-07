Trakya Üniversitesi'nde kalite çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

07.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:42

Trakya Üniversitesi'nde kalite çalışmaları aralıksız devam ediyor. Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Birim İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Değerlendirme" toplantısı, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurtcan ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adil Oğuzhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin ile akademisyenler ve idari çalışanlar katıldı.



Toplantıda bir konuşma yapan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bölgenin en köklü eğitim kurumu olan Trakya Üniversitesi'nin bugün artık 38 yaşında, erişkin bir üniversite olduğunu ve niteliğe daha çok odaklandığını vurguladı. Rektör Tabakoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Stratejinin daha da önemle ele alınması gereken bir dönemdeyiz. Artık nicelikten çok nitelik ön plana çıkıyor. Yani işin kalitesi ve nasıl yapıldığı, bu da sistemli bir şekilde hayata geçirilen kalite ve strateji çalışmaları ile mümkün oluyor. Göreve ilk geldiğimizde 'önce kalite' diyerek başlattığımız bu yolculukta çok önemli mesafe kat ettik. Kalite çalışmalarında Sakarya Üniversitesini örnek aldık ve Sakarya Üniversitesi'nin değerli Rektörü bize kalite süreçlerinin nasıl ele alınması gerektiğini anlattı. İstanbul Üniversitesi Rektörü başkanlığında yapılan dış değerlendirmede tam olarak nerede olduğumuzu görebilme imkanı bulduk. Yol almamız gereken yerler ortaya çıktı. Sakarya Üniversitesi Rektörü ve Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın katılımıyla, konunun uzmanlarının da yer aldığı bir sempozyum gerçekleştirdik. Gayretlerimizi gören YÖKAK, üniversite değerlendirmeleri için beni de Takım Başkanı olarak seçti. Takım Başkanlığı görevini üstlendiğim ekibimiz, Acıbadem Üniversitesi ve Antalya'da bir üniversitede görevlendirilerek değerlendirmelerde bulundu. Kalite sürecinin geliştirilmesi adına birlikte birçok toplantı gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta İstanbul'da Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Mahmut Güler ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ile birlikte bir toplantıya katıldık. Her geçen gün yenilenen bir sistem bu. Bu sayede eksik görülen yerler tamamlanıyor. Bu meşhur PUKÖ döngüsü gibi; planla, uygula, kontrol et ve önlem al. Kurum bu dört parametreyi yapabiliyorsa iyi işliyor demektir."



"Üniversitemizi ileri taşıyacak kararlı adımlar atıyoruz"



Rektör Tabakoğlu, "Göreve geldiğimizde çoğu zaman planlanmadan uygulanan hatta takip edilmeyen süreçler vardı. Şimdi istiyoruz ki doğru bir planlama yapılsın, uygulamalar kontrol edilsin, anketlerle, geri dönüşlerle süreç takip edilsin. Peki, bunu yapınca ne olacak? Biyoloji bölümünde akreditasyon süreçlerini başlattık. Ardından Kimya Bölümü ve Tıp Fakültesi akredite oldu. Sonra Yabancı Diller Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Matematik ve Fizik Bölümleri akredite oldu. Şimdi Eğitim Fakültesi'nden iki bölüm değerlendirmeden geçti. İkinci dönem dört bölüm daha değerlendirmeden geçecek ve Mühendislik, Mimarlık Fakülteleri ile birçok bölümde bu sene akreditasyon başvuruları yapılmış olacak. Bütün üniversitede akreditasyona ve kaliteye karşı bir farkındalık oluştu. Peki, akreditasyonla neler oldu? Hiç farkında olmadığınız şeyler ortaya çıktı. İnsan bazen gözünün önünde olanı görmüyor. Örneğin, bir engelli çocuğumuz nasıl derse girecek? Baktık ki eksiğimiz var. Asansörler yapıldı, yollar yapıldı. Bütün binalarda engelli evlatlarımızın derse giriş çıkışlarını sağlayacak sistemler kuruldu. Yeniden tanımlanan bu süreçlerle tüm öğrencilerimizi sistemin içerisine dahil ettik. Böylece derslerde eksik kalan kısımlar ortaya çıktı ve dersleri nasıl verimli hale getireceğimiz konusunda yol haritası çıkardık. Yangın tüplerinin çoğunun miadı dolmuş ve orada öylece duruyordu. Yangında ne yapmamız gerektiği ortaya çıktı. Hastanelerde miadı bitmiş ilaç diye bir şey kalmadı. Bütün sorunları süpürüyor bu sistem. Kalite sistemi ile küçük, göz önünden kaçacak hayati şeyler ortaya çıkarılıyor. O yüzden sistem aslında bize çalışıyor, işimizi daha iyi yapmamıza olanak sağlıyor. Umuyoruz ki evlatlarımız burada okuyacak, hastalarımız burada tedavi olacak. Başka Trakya Üniversitesi yok. O yüzden biz Trakya Üniversitesi'nin evlatları olarak bu üniversiteyi daha ileriye taşıyacak, daha kararlı adımlar atarak kurumumuzu daha, yüksek daha üstün yerlere çıkarmak için gayret edeceğiz. Şimdiye kadar gösterdiğiniz gayretlerden ve bundan sonra göstereceğiniz gayretlerden dolayı hepinize teşekkür ederim" dedi.



"Kalite yönetimi uzun bir maraton"



Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mahmut Güler de kalite sürecinin henüz başında olduklarını ve kalite çalışmalarının herkesin özveriyle çalışması sonucu başarıya ulaşacağını ifade ederek, "Kalite işi özünde birliktelik barındırıyor. Eğer bir başarı ya da eksiklik varsa hep beraber paylaşılacak bir şey. Bu bakımdan henüz yolun başındayız. Rektörümüz göreve gelir gelmez bu konudaki çalışmaları başlattı. Kısa zaman içerisinde kendisinin de belirttiği üzere epey bir mesafe kat ettik. Kalite uzun bir maratondur. Sonraki hedef, nihai bir hedef diye bir şey yoktur. Ama hedeflerimize varabilmek de uzun bir süreci kapsıyor. Çalışmalara baktığımızda iyi örneklerimiz de var, henüz yolun başında olan birimlerimiz de var, çok mesafe kat etmiş birimlerimiz de var" dedi.



Prof. Dr. Mahmut Güler toplantıda ayrıca "2020 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Programı" ve "2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması" konulu sunumlar yaparak sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sedef Zeyrekli Yaş ise geçekleştirdiği sunumda, Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfasından yola çıkarak birimlerin web sayfalarındaki eksikleri anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Sedef Zeyrekli Yaş ayrıca, birimlerin kalite çalışmaları için yapması gereken hususlar hakkında bilgi vererek raporların nasıl oluşturulması gerektiğini açıkladı. - EDİRNE

Kaynak: İHA