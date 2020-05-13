Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sarıoğlu'ndan... Evde aktif ve sağlıklı kalmanın yollarını Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu anlattı.

Evde aktif ve sağlıklı kalmanın yollarını Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu anlattı.

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında sağlığımız için en önemli ve gizli düşmanlardan birinin fiziksel aktivite yetersizliği olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. İsa Sağıroğlu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Spor Hekimliği Birliği (ACSM) gibi insan sağlığı ve egzersiz üzerine araştırmalar yapan birçok kurumun yeterli fiziksel aktivite düzeyinin sağlanması konusunda uyarılar yaptığını ifade etti. Devletlerin ve sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşların fiziksel aktivite yetersizliğini önlemek ve toplum sağlığını korumak için planlamalar yapmakta ve faaliyetler düzenlemekte olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sağıroğlu, "Yapılan çalışmalar düzenli fiziksel aktivitenin hem beden hem de zihin sağlığına faydalı olduğunu göstermiştir. Bu faydalardan bazıları; kilo kontrolüne yardım, bağışıklığın güçlendirilmesi, yüksek tansiyonun düşürülmesi, kalp hastalıkları, kalp krizi, Tip-2 diyabet ve çeşitli kanser türleri riskinin azaltılması olarak sıralanabilir. Çocuklarda düzenli fiziksel aktivite büyüme ve gelişimi destekler, ileriki dönemlerde hastalık riskini düşürür, temel hareket yeteneklerini ve sosyal ilişki gelişimini sağlar. Yaşlılarda fiziksel aktivite ise dengeyi artırır, düşme riskini ve yaralanmaları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca fiziksel aktivite zihinsel sağlığı geliştirir, genel olarak ferahlık duygularını artırır, depresyon ve bilişsel zayıflama riskini düşürür" dedi.

Amerikan Spor Hekimliği Birliği'nin (ACSM), sağlıklı yetişkinler için haftada en az toplam 150 dakika orta şiddette ya da 75 dakika zorlayıcı şiddette, en az iki gün kas kuvvetlendirici aktiviteler de içeren fiziksel aktivite önerdiğini ifade eden Doç. Dr. İsa Sağıroğlu "Örneğin; haftada 5 gün günde 30 dakika orta şiddette egzersiz ile başlanarak zamanla dereceli bir şekilde süre, sıklık ve egzersiz şiddetinde değişiklikler yapılabilir. Gün içerisinde hedeflenen egzersiz süresine en az 10 dakika olacak şekilde yapılan egzersiz seansları ile de ulaşılabilir. Düzenli egzersizin yanında; ev ve bahçe işleri ile uğraşmak, evde fiziksel aktivite içeren oyunlar oynamak ve müzikle dans etmek gibi aktivitelerle de fiziksel aktivite düzeyini artırılabilir. Ayrıca gün içerisinde uzun süre oturma gibi hareketsizlikten kaçınarak her 20-30 dakikada 2-3 dakika hareket etmek kan dolaşımını hızlandırarak metabolizmayı hızlandırır" diyerek fiziksel aktivitenin insan sağlığına yararına dikkat çekti.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu, "Evde yapılabilecek egzersiz örnekleri ile Covid-19 salgını sürecinde fiziksel aktivite yetersizliğini önleyerek fiziksel ve zihinsel sağlığın korunmasına yardımcı olabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Bu egzersizler sağlıklı bireyler içindir. Egzersiz yapmanıza engel olabilecek bir sağlık probleminiz, kronik bir hastalığınız, eklem problemleriniz ya da şüphelendiğiniz bir durum varsa egzersize başlamadan önce mutlaka hekiminize danışın. Egzersizler sırasında kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı, solunum zorluğu, baş dönmesi gibi olumsuz bir durumla karşılaşırsanız derhal egzersizi durdurarak bir sağlık uzmanına danışın" cümleleriyle konuşmasını sonlandırdı. - EDİRNE

Kaynak: İHA