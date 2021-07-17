Trakya Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanları bayramlaştı

Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık çalışanları bayramlaştı.

Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık çalışanları bayramlaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle uzun süredir düzenlenemeyen bayramlaşma, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun da katılımıyla gerçekleşti.

Bayramlaşma öncesinde konuşan Başhekim Prof. Dr. Abdullah Taş, iki yıl aradan sonra bayramlaşma töreni gerçekleştirdikleri için mutlu oldukları belirterek, herkesin bayramını kutladı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversite hastanesinin pandemi döneminde çok büyük zorluklar çektiğini belirterek, "Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz. İnşallah bu bayram sağlığın, huzurun, barışın olduğu bir bayram olur. Ailelerinizle, Trakya Üniversitesi ailesiyle mutlu huzurlu bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramlaşmaya Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Ahmet Tezel, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Öğretim Görevlisi Saadet Elmas da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı