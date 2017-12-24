Trakya Gazeteciler Derneği, 12. Genel Kurulu Yapıldı

Trakya Gazeteciler Derneği, 12. Genel Kurulunu büyük bir katılımla kendi binasında gerçekleştirdi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri ile bu illere bağlı ilçelerden gelen gazetecilerin oylarının tamamını alan Trakya Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Orhan Doğan güven tazeledi.



Trakya Gazeteciler Derneği 12. Genel Kurulunu kendi binasında yaptı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri ile bu illere bağlı ilçelerden gelen gazeteciler, genel kurul öncesi sohbet ederek kaynaştılar. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yüksek İstişare Kurul Üyesi Lütfü Karakaş'ın başkanlığında oluşan divanla birlikte genel kurula geçildi.



Karakaş, genel kurul için yeterli üye sayısı olduğunu bildirmesiyle genel kurulun gündem maddeleri okundu. Bu sırada üyelere konuşan Trakya Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Orhan Doğan, geçtiğimiz dönemde yaptığı faaliyetlerden bahsetti.



Trakya'da gazetecilerin haklarını savunmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:



"Biz üyemiz olsun ya da olmasın, gazeteci arkadaşlarımızın hep yanında olduk. Ama, üyemiz bazı arkadaşlarımızın içki masalarında yalan yanlış bilgiler konuşması beni ve yönetimdeki arkadaşlarımı derinden üzdü. Oysaki biz dernek olarak arkadaşlarımıza maddi ve manevi desteklerde bulunduk. Şimdi bu arkadaşlarımıza buradan sesleniyorum. Bizler hep birleştiren ve uzlaşan taraf olduk. Bundan sonra da hep beraber çalışarak arkadaşlarımızın yanında olacağız. Yeni dönemiz de işsiz kalan arkadaşlarımız için de çalışma yapacağız. Bu arada Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yüksek İstişare Kurul Üyesi ve uzun yıllar derneğimizin başkanlığını yapan Lütfü Karakaş'a bir vefa borcumuz var. Lütfü Karakaş, özverili çalışmalarıyla binamızı bize kazandırdı. Ayrıca 25 üyemizi TOKİ'den ev sahibi yapmıştır. Bu anlamda Karakaş'a bir vefa borcumuz vardır. Bunun da bilinmesin isterim."



Doğan'ın konuşmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporu okunarak oy birliğiyle ibra edildi. Ardından seçime gidilerek, Orhan Doğan, güven tazeledi.



Trakya Gazeteciler Derneği, 12. Genel Kuruluna üye gazetecilerin yanı sıra Edirne Basın-Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Uğur Ülgen ve Birim Sorumlusu Bülent Demircan da katıldı. İl Müdürü Uğur Ülgen, yeni yönetimi kutlayarak başarılar diledi.



Trakya Gazeteciler Derneği'nin yeni yönetim kurulu Mutlu Akbaşak, Tamer Yavuz, Emre Sedef, Metin Karakuş, Yavuz Göktaş, Işık Şahin, Koray Ustabaşı ve Murat Yayın'dan oluştu. Denetim Kurulu'nda ise Bekir Tüccar, Cemile Liman, Erkan Ekşi yer aldı. Ayrıca, Federasyon Delegesi Lütfü Karakaş, Orhan Doğan, Metin Karakuş ve Mutlu Akbaşak seçildi. - EDİRNE