Trakya'da ikinci doz Kovid-19 aşı oranı Türkiye ortalamasının üzerinde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'da ikinci doz Kovid-19 aşı oranı Türkiye ortalamasının üzerinde

Trakya'da ikinci doz Kovid-19 aşı oranı Türkiye ortalamasının üzerinde
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Trakya'da, Kovid-19 ikinci dozda aşılanma oranı Türkiye ortalaması üzerinde seyrediyor.

Trakya'da, Kovid-19 ikinci dozda aşılanma oranı Türkiye ortalaması üzerinde seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 ikinci doz aşılanma oranında Türkiye ortalaması yüzde 82,1 olarak belirlendi.

Verilere göre 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşılanma oranında Trakya ortalaması 82,7.

Bölgede aşı randevusu alan vatandaşlar aşı merkezleri ile aile hekimliklerinde yoğunluk oluşturuyor.

Kırklareli Devlet Hastanesinde 3. doz aşısını olan Ali Güçlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, doz zamanı geldiğinde hemen aşısını olduğunu belirtti.

Aşının Kovid-19'a karşı büyük etki gösterdiğine inandığını ifade eden Güçlü, kendisini daha güvende hissettiğini dile getirdi.

Yeni varyantlar karşısında herkesi aşı olmaya davet eden Güçlü, "Ben üçüncü doz aşımı oldum. Eşimle birlikte geldik o da aşısını oldu. Kendimizi daha güvende tutmak için aşılarımızı oluyoruz. Yüzde yüz herkes aşısını olsun. Aşısını olmayanlarda problem varmış. Aşısını olanlar yakalansa bile ayakta atlatabiliyormuş." diye konuştu.

Birsen Güçlü de Sağlık Bakanlığının yayımladığı kriterlere göre aşılarını zamanında yaptırdığını kaydetti.

Hastalığın tüm dünyayı olumsuz etkilediğini anlatan Güçlü, aşılar sayesinde hastalığın geçebileceğini ifade etti.

Recep Taşkın ise üçüncü doz Kovid-19 aşısını olduğunu anımsatarak, daha önceki aşılarda da hiçbir sıkıntı yaşamadığını söyledi.

Aşı olmak için çağrıda bulunan Taşkın, "Çok şükür aşımızı olduk. Bu hastalık bana da bulaşabilir ama aşı sayesinde ayakta atlatabilirim." dedi.

Trakya'daki diğer hastane ve aşı merkezlerinde de sırası gelen vatandaşlar aşılarını olmaya devam ediyor.

Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların 'Biontech' firmasına ait olduğu ortaya çıktı

Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu ortaya çıktı

 Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de 17 bin 956 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 17 bin 956 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title