Traktör sürücülerine reflektör bilgilendirmesi
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Traktör sürücülerine reflektör bilgilendirmesi

Traktör sürücülerine reflektör bilgilendirmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktör sürücülerinin yoğun olarak kullandığı Akkeçili yolunda uygulama yapan ekipler hem sürücüleri bilgilendirdi hem de reflektör dağıtımı gerçekleştirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktör sürücülerinin yoğun olarak kullandığı Akkeçili yolunda uygulama yapan ekipler hem sürücüleri bilgilendirdi hem de reflektör dağıtımı gerçekleştirdi. Ekiplere Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da eşlik etti.

Alaşehir Bölge Trafik Denetim İstasyon Amirliği ekipleri traktörler üzerinde reflektör denetimi yaparak eğitim sürücülere eğitim verdi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Bölge Trafik Amiri Nedim Uslu'nun da katıldıkları uygulama eğitiminde sürücülere ikramlarda bulunularak reflektör verildi.

Alaşehir – Salihli Karayolu Akkeçili Mahallesi bölgesinde yapılan uygulamada karayolunda seyreden traktörler üzerinde çalışmalar yapıldı. Çalışmada traktör sürücülerine ehliyet, ruhsat, sigorta gibi sorgular yapılırken, reflektör ve koruma bulundurulması uyarısında bulunuldu. Yol kenarına üzerinde 'Sayın traktör sürücüleri reflektör tak, görünür ol', 'Güvenli kullan, kabin veya emniyet çerçevesi kullan', 'Emniyetini kullan, sevenlerini üzme' gibi sloganlar yazılı afişler ve kaza yapan traktörlerin fotoğrafları ile sürücüler uyarıldı.

Bölge Trafik Amiri Nedim Uslu, "Memleketimiz çiftçilikle uğraşan bir bölge. Traktörü her zaman kullanıyoruz. Traktör bizim can damarımız. Traktörlerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Römorklara ve arkaya takılan iş aletlerimize reflektör takarsak, devamlı görünür olur. Gece gündüz arkamızdan gelen araçlar bizleri görebilir. Kazalara meydan vermeyiz. Geceleri arkadan gelen araçlar son anda fark ediyor, o zaman iş işten geçiyor. Dolayısıyla traktörlerimizin arkasında reflektör, yaşam üçgeni, kabin mutlaka bulundurulmalıdır." dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise, "Traktörlere takacağımız reflektör hem sizlerin can ve mal güvenliği, hem araç kullanan diğer sürücülerin can ve mal güvenliği açısından çok önemlidir. Sizlerin bu konuda daha dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle bölgemizde iş sezonu başladı. Trafik hareketi arttı. Yaz boyunca trafikte yoğunluk artacaktır. İş sezonu nedeniyle gece gündüz iş yoğunluğu yaşanacaktır. Sizlerin de bu yoğunlukta trafik kurallarına daha çok riayet etmeniz gerekiyor." diye konuştu.

Uygulamada reflektör verilen çiftçilerden Selamettin Karazeybek, "Bu uygulamalar bizim yararımıza. Bizim için daha iyi bizim sağlığımızı düşünerek uygulama yapıyorlar." dedi. - MANİSA

Traktör sürücülerine reflektör bilgilendirmesi
Traktör sürücülerine reflektör bilgilendirmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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