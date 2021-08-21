Traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişinin yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü kaçtı

Karaman'da bir otomobilin seyir halindeki traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karaman'da bir otomobilin seyir halindeki traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 64 AAP 590 plakalı otomobil, araman-Mersin karayolunun 10'uncu kilometresinde, Duran Aslan idaresindeki 70 AS 317 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada traktörde bulunan sürücünün eşi Aliye ve kızı Merve Aslan yaralandı.

Otomobil sürücüsü ise hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak ormanlık alana kaçtı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma otomobil sürücünü yakalamak için çalışma başlatırken, araç içindeki alkol şişeleri dikkati çekti.

Traktör sürücüsü Aslan, gazetecilere yolda seyir halindeyken arkadan bir otomobilin çarptığını söyleyerek, "Çarpmanın ardından eşim ile kızım traktörden düştü. Ben onların yardımına koştum. Otomobil sürücüsü ise kaçmış" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal