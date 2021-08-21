Traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişinin yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişinin yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü kaçtı

Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da bir otomobilin seyir halindeki traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karaman'da bir otomobilin seyir halindeki traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 64 AAP 590 plakalı otomobil, araman-Mersin karayolunun 10'uncu kilometresinde, Duran Aslan idaresindeki 70 AS 317 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada traktörde bulunan sürücünün eşi Aliye ve kızı Merve Aslan yaralandı.

Otomobil sürücüsü ise hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak ormanlık alana kaçtı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma otomobil sürücünü yakalamak için çalışma başlatırken, araç içindeki alkol şişeleri dikkati çekti.

Traktör sürücüsü Aslan, gazetecilere yolda seyir halindeyken arkadan bir otomobilin çarptığını söyleyerek, "Çarpmanın ardından eşim ile kızım traktörden düştü. Ben onların yardımına koştum. Otomobil sürücüsü ise kaçmış" dedi.

Traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişinin yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü kaçtı
Traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişinin yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü kaçtı
Traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişinin yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü kaçtı
Traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişinin yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü kaçtı
Traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişinin yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü kaçtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Araba çalan hırsızdan ilginç savunma: Akşama geri getirecektim
Araba çalan hırsızdan ilginç savunma: Akşama geri getirecektim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Hande Erçel Haluk Levent Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ozan Tufan Burak Elmas Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişinin yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 23:00:38. #1.14#

title