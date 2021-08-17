Son dakika haber... KULLANDIĞI TRAKTÖR DEVRİLİNCE, DÜŞEREK ÖLDÜ
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Son dakika haber... KULLANDIĞI TRAKTÖR DEVRİLİNCE, DÜŞEREK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İZMİT'te traktörüyle tarlaya gitmek için yola çıkan Yaşar Koç(77), kontrolü kaybedince traktör devrildi.

İZMİT'te traktörüyle tarlaya gitmek için yola çıkan Yaşar Koç(77), kontrolü kaybedince traktör devrildi. Toprak zemine düşen Koç yaşamını yitirdi.

Kaza öğleden sonra İzmit Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Deretepe mevkisindeki tarlasına gitmek için evden çıkan Yaşar Koç, traktörüyle bölgedeki toprak yola girdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Sürücü Yaşar Koç ise, traktörün üzerinden toprak zemine savruldu. Babasının evden çıkmasının ardından haber alamayarak meraklanan Mehmet Koç, tarlaya gitmek için girdiği toprak yolda traktörün devrildiğini ve babasının hareketsiz yattığını gördü. Mehmet Koç'un ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde baba Yaşar Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşar Koç'un cenazesi, polis ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber... KULLANDIĞI TRAKTÖR DEVRİLİNCE, DÜŞEREK ÖLDÜ
Son dakika haber... KULLANDIĞI TRAKTÖR DEVRİLİNCE, DÜŞEREK ÖLDÜ
Son dakika haber... KULLANDIĞI TRAKTÖR DEVRİLİNCE, DÜŞEREK ÖLDÜ
Son dakika haber... KULLANDIĞI TRAKTÖR DEVRİLİNCE, DÜŞEREK ÖLDÜ
Son dakika haber... KULLANDIĞI TRAKTÖR DEVRİLİNCE, DÜŞEREK ÖLDÜ
Son dakika haber... KULLANDIĞI TRAKTÖR DEVRİLİNCE, DÜŞEREK ÖLDÜ
Son dakika haber... KULLANDIĞI TRAKTÖR DEVRİLİNCE, DÜŞEREK ÖLDÜ
Son dakika haber... KULLANDIĞI TRAKTÖR DEVRİLİNCE, DÜŞEREK ÖLDÜ
Son dakika haber... KULLANDIĞI TRAKTÖR DEVRİLİNCE, DÜŞEREK ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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