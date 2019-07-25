Trafik kazasında ölen anne ile kızı toprağa verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile kızı toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Fatma (45) ve kızı Nihal Çelebi'nin (24) cenazeleri, Safranbolu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ulus ilçesi Karakışla köyündeki evlerinin önüne getirildi.

Burada Kuran'ı Kerim okunması ve helallik alınmasının ardından cenazeler, Merkez Alnek Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

Bu arada kazada ağır yaralanan ve Ankara'da özel bir hastaneye sevk edilen baba Ali Çelebi'nin (48) hayati tehlikesinin bulunduğu, aracın sürücüsü Salih Altınöz'ün ise Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bayram temizliğine gelmişler

Öte yandan kaza geçiren Çelebi ailesinin, Kurban Bayramı öncesinde ev temizliği yapmaya geldikleri köylerinden ikamet ettikleri Bolu'ya döndükleri, yaşamını yitiren 24 yaşındaki Nihal Çelebi'nin de nişan hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Bartın istikametinden Karabük'e gelen Salih Altınöz yönetimindeki 14 BL 540 plakalı otomobil, Safranbolu ilçesi Ovacuma köyü yakınlarında karşı yönden gelen M.Ö. idaresindeki 78 SL 916 plakalı tomruk yüklü kamyonla çarpışmış, kazada, otomobilde bulunan Fatma ve Nihal Çelebi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA