Trafik kazası geçiren Gönül Dağı dizisi oyuncusu Berk Atan'ın sağlık durumu nasıl? Berk Atan'a ne oldu? SON DAKİKA

Gönül Dağı dizisinin başrolünde yer alan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Berk Atan, geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Yaşanan talihsiz olay sonrası sosyal medyada büyük yankı uyandı ve sevenleri endişeyle "Berk Atan'ın sağlık durumu nasıl?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Olayın ardından gelen ilk bilgilere göre ünlü oyuncunun sağlık durumu yakından takip ediliyor. Peki, Gönül Dağı dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Berk Atan'ın yaşadığı kazanın ardından sağlık durumu nasıl? İşte, son gelişmeler ve merak edilen tüm ayrıntılar…

BERK ATAN'A NE OLDU?

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, 19 Nisan 2025 tarihinde yaşadığı trafik kazasıyla hayranlarını korkuttu. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Sazak Mahallesi yakınlarında gerçekleşen kaza, oyuncunun sete dönüş yolunda bulunduğu minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana geldi. Kazada Berk Atan ve yanındaki Aybike Sağlam Taşkın yaralandı.

Berk Atan'ın sağlık durumu nasıl

Olayın ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan ilk kontrollerde, sağ kaburgasında altı kırık ve kıkırdaklarda parçalanma tespit edildi. Durumu ciddi olan Atan, bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kazanın etkileriyle akciğerinde kanama ve çökme oluşan Atan'a, dren takılarak müdahale edildi.

Berk Atan'a ne oldu

BERK ATAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu hakkında açıklama yapan Berk Atan, "Kaburgamda 6 kırık var, kırık parçaları ciğerime baskı yapmıştı. Zorlu bir süreç geçiriyorum ama şükür iyiyim," ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, yaklaşık iki haftalık hastane tedavisinin ardından 5 Mayıs 2025 tarihinde taburcu oldu. Tedavisinin kalan kısmına evinde devam edileceği açıklandı.

Berk Atan

Hayranları ve dizi ekibi, Berk Atan'ın sağlık durumunu yakından takip etmeye devam ederken, oyuncunun Gönül Dağı dizisine ne zaman döneceği ise henüz netlik kazanmadı.