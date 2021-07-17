Trafik ekiplerinden "Yorulunca Mola Verin Hayata Mola Vermeyin" projesi
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Trafik ekiplerinden "Yorulunca Mola Verin Hayata Mola Vermeyin" projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trafik ekiplerinden "Yorulunca Mola Verin Hayata Mola Vermeyin" projesi Konum itibariyle doğuyu batıya, kuzeyi de güney ilerine bağlayan önemli bir kavşak noktalarından biri olan Yozgat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, bayram tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüleri tek tek durdurarak...

Trafik ekiplerinden "Yorulunca Mola Verin Hayata Mola Vermeyin" projesi

YOZGAT - Konum itibariyle doğuyu batıya, kuzeyi de güney ilerine bağlayan önemli bir kavşak noktalarından biri olan Yozgat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, bayram tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüleri tek tek durdurarak dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Yorulunca Mola Verin Hayata Mola Vermeyin" projesi kapsamında Yozgat-Sorgun istikameti 25. kilometresinde bulunan uygulama noktasında sürücüleri durdurarak uygulama hakkında bilgi verip broşür dağıttı. Emniyet ekipleri ayrıca, sürücülere açık alanda çay ikram edip dinlenmelerini sağladıktan sonra yola devam etmelerine izin verdi.

Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat -Kırıkkale, Yozgat -Sivas, Yozgat -Kayseri, Yozgat Çorum il sınırları bölgesinde toplam 327 kilometrelik yol ağında 66 kavşakta 400 personel ile bayram süresince görev yapmaya devam edecek.

Bayram tatili için Ankara'dan Kars'a giden Mutlu Taşdemir isimli sürücü, "Emniyet Müdürlüğümüzün uygulamasını çok güzel buldum, sağ olsunlar. Bayram trafiği çok yoğun bizim güvenliğimiz için tedbir almışlar. Dinlenmemiz için çay ikram ettiler, çok güzel bir uygulama. Dinlendik çayımızı da içtik yolculuğumuza da devam edeceğiz" dedi. Can Kaplan isimli sürücü ise "8 saattir yoldayım. İstanbul'dan Sivas'ın İmranlı ilçesine gidiyorum. Çok güzel oldu bu uygulama benim için belki de devam etsem ben kaza yapabilirdim. Gayet güzel düşünülmüş bir uygulama" şeklinde konuştu.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Zekai Doğanay da 327 kilometrelik yol ağında 66 kavşakta 400 personel ile bayram boyunca denetim yapacaklarını söyleyerek "Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan bir coğrafi yapıya sahibiz. Yaklaşık 327 kilometrelik bir yol ağımız mevcut. Bu yol ağımızda sabit kavşaklarda bekleme yapan ekiplerimiz mevcut bunun haricinde 5 noktada radar araçlarımızla hız denetimi yapılmaktadır. Ayrıca iki noktada Kırıkkale-Yozgat, Sivas-Akdağmadeni arasında da araç sürücülerimizi durdurarak mola vermelerini sağlayıp çay ikramında bulunuyoruz. Yani 'Mola sizden çay bizden' sloganıyla hareket ediyoruz. Sürücülerimizden tek isteğimiz uzun yolculuk yaptıkları için havalarında sıcak olması nedeniyle sık sık mola vermelerini, araç sürerken cep telefonu kullanmamalarını, emniyet kemeri takmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Bu vesile ile gidecekleri noktalara güvenli bir şekilde gitmelerini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Trafik ekiplerinden 'Yorulunca Mola Verin Hayata Mola Vermeyin' projesi
Trafik ekiplerinden 'Yorulunca Mola Verin Hayata Mola Vermeyin' projesi
Trafik ekiplerinden 'Yorulunca Mola Verin Hayata Mola Vermeyin' projesi
Trafik ekiplerinden 'Yorulunca Mola Verin Hayata Mola Vermeyin' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

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