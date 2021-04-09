Trafik durdu: Sokağı onlara teslim ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trafik durdu: Sokağı onlara teslim ettiler

Hürriyet - Haberler | Magazin
Trafik durdu: Sokağı onlara teslim ettiler

SOKAKTA DEFİLEKoronavirüs pandemisi eski alışkanlıkları değiştirdi.

Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip turkuaz tabloyu paylaşan Kılıçdaroğlu'ndan ağır eleştiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip turkuaz tabloyu paylaşan Kılıçdaroğlu'ndan ağır eleştiri

SOKAKTA DEFİLE

Koronavirüs pandemisi eski alışkanlıkları değiştirdi. Buna defileler de dahil. Son örneklerinden birini de ünlü giyim firması gözler önüne serdi. Michael Kors, yeni kolesyinonunu New York'ta Times meydanında düzenlenen sokak defilesiyle tanıttı.

ÜNLÜ MODELLER GÖREV ALDI

Irina Shayk, Bella Hadid, Helena Christensen ve Naomi Campbell gibi ünlü modellerin katıldığı defileden kameralara ilginç görüntüler yansıdı.

ÇOK ÇOCUKLU AİLE GEZİNTİDE

Kısa bir süre önce altıncı bebeklerine kavuştuklarını sosyal medyadan açıklayan Alec Baldwin ile Hilaria Baldwin, üç büyük çocuklarıyla New York sokaklarında görüntülendi. Araçlarına doğru ilerleyen çift, karşıdan karşına geçerken çocuklarını kontrol altında tutmak için büyük çaba harcadı.

RUS YEMEĞİ ALDI

Yılın büyük bir bölümünü memleketi Brezilya'da geçiren model Alessandar Ambrosio, bir süre önce Los Angeles'taki evine döndü. Kendi markasının tanıtımı için Brezilya'ya katalog çekimlerini tamamlayan Ambrosio, önceki gün bir Rus restoranından yemek alıp evine giderken görüntülendi.

İDDİALI KIYAFET

Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşlarından biri olan Anastasia Karanikolau gece hayatından virüse rağmen vazgeçmedi. Stassie olarak anılan genç kadın önceki akşam çıktığı gece gezmesinde Beverly Hills sokaklarında görüntülendi.

BİSİKLET KEYFİ

Kısa bir süre önce Daisy Dove adını verdikleri kızlarına kavuyan Orlando Bloom ile Katy Perry, Santa Barbara'da bisiklet gezintisi yaparken görüntülendi. Çift, virüse karşı korunmak için maskelerini çıkarmadı.

GECE GEZMESİNDE

Genç TV yıldızı Nicole Williams da virüse rağmen gece gezmesinden çekilmeyenlerden. Genç yıldız önceki akşam da Los Angeles'ta görüntülendi. Williams, iddialı kıyafetiyle dikkat çekti.

BEBEĞİNİ DİKKATLE İNDİRDİ

Genç oyuncu Rooney Mara, sık sık Los Angeles sokaklarında çocuğuyla birlikte görüntüleniyor. Mara, önceki gün de kardeşi Kate'i evinde ziyarete gitti. Bebeğini aracından indirirken de olağanüstü bir özen gösterdi.

HEP GÖREVİNİN BAŞINDA

Pandeminin ilk döneminde korona testinin pozitif çıktığı söylenen İspanya Kraliçesi Letizia, verdiği aranın ardından görevine geri döndü. 48 yaşındaki Kraliçe, pandemiye rağmen neredeyse yerinde durmuyor. Sık sık resmi ziyaretlerde bulunuyor. Kraliçe Letizia dün de bir resmi ziyaret yaptı. Avrupa'nın en genç kraliçesi olan Letizia şıklığıyla da göz doldurdu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ozan Tufan Yılmaz Vural Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trafik durdu: Sokağı onlara teslim ettiler - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 11:42:20. #1.15#
title