Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı

Samsun'da trafik yolunun ortasında geriye doğru yürüyen kadını gören sürücüler ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kadını kaldırıma alabilmek için uzun süre dil döktü. 'Kim olduğu ve niçin yolun ortasında yürüdüğü' sorusuna "Bana bir şey olmaz" diyerek cevap veren kadın evinin yolunu tuttu.

Samsun-Sinop karayolunda seyir halindeki sürücüler, yolun ortasında ters yöne doğru yürüyen bir kadının trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol Amirliği ekipleri olay yerine gelerek ters yönde yolun ortasından yürüyen kadını yoldan geçen bir sürücü ile birlikte ikna etmek için büyük çaba sarf etti.

AKLİ DENGESİ BOZUKMUŞ

Trafik ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Akli dengesinin bozuk olduğu anlaşılan ve bir türlü ikna olmayan kadını yolun ortasından kaldırıma alan ekipler zor anlar yaşadı. Komiser Mehmet Yıldız ve polisler, polis otosuna binmek istemeyen ve ismini söylemeyen kadını ikna etmek için uzun süre dil döktü.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Komiser Yıldız, "Niçin yolun ortasından yürüyorsun. Adın ne, nerede oturuyorsun. Evin neredeyse götürelim biz sana yardım etmek için geldik" diyerek kadınla konuşmaya çalıştı. "Bana bir şey olmaz" diyen kadını ikna edemeyen polis ekipleri, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

EVİNE YÜRÜMEYE İKNA ETTİLER

Bir türlü ikna olmayan kadın ismini ve nerede oturduğunu söylemedi. Bir süre sonra kadını evine yürüyerek gitmeye ikna eden Komiser Mehmet Yıldız, kadınla birlikte yürüyerek şehir merkezine doğru gittiler. Yıldız'ın yolda yürürken de yaptığı ikna çalışmaları sonuç vermedi.

Polislere kendisinin yalnız başına eve gideceğini söyleyen kadın, ekiplerin yanından ayrılarak evinin yolunu tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı