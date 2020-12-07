Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? .

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Sivasspor maçı bugün. Futbolseverler, mücadelenin başlayacağı saati ve canlı yayınlanacağı kanal gibi bilgileri sıkça aratıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Sivasspor maçı bugün. Futbolseverler, mücadelenin başlayacağı saati ve canlı yayınlanacağı kanal gibi bilgileri sıkça aratıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspormaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 29. kez karşılaşacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

7 Kasım Pazartesi günü Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak, mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor'da kart cezalısı Pereira ve sakatlığı devam eden Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek.Bordo mavili takımda sakatlığı nedeniyle son idmana çıkmayan Nwakaeme'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Konuk takımda Uğur Çiftçi, Marcelo Goiano, Yasin Öztekin, Eren Şahin ve Jorge Felix sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Bilal, Afobe

Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Cofie, Robin Yalçın, Faycal Fajr, Max Gradel, Ninga, Yatabare

Trabzonspor'da geçen hafta Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Portekizli oyuncu Joao Pereira bu maçta forma giyemeyecek. Pereira yerine savunmanın sağında genç oyuncu Serkan Asan'ın görev yapması bekleniyor.

Ligin 11. haftasında Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak..

İki takım arasında geride kalan 28 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 42 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi.

Pereira bu maçta forma giyemeyecek

Öte yandan Trabzonspor'da geçen hafta Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Portekizli oyuncu Joao Pereira bu maçta forma giyemeyecek. Pereira yerine savunmanın sağında genç oyuncu Serkan Asan'ın görev yapması bekleniyor.

İSTATİSTİKLER

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı da gol yemeden kazanan Trabzonspor (1-0 vs BB Erzurumspor & 1-0 vs Ankaragücü), Aralık 2017'den bu yana üç maçlık bir seri yakalayamıyor. Bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların en büyük bölümünü dış saha karşılaşmalarında kazanan takım Sivasspor (%89; 8/9). Süper Lig'in 2020/21 sezonunda en az gol beklentisi yakalayan takım olan Trabzonspor (7.12 xG) aynı zamanda attığı goller (12) ile yakaladığı gol beklentisi arasında pozitif anlamda en fazla fark olan ekip konumunda (4.88).

Trabzonspor'un iç sahada attığı son beş Süper Lig golünün dördünde Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var. Nijeryalı yıldız, lige geldiği 2018/19'dan bu yana bordo mavili ekibin attığı 90 iç saha golünün %27'sinde pay sahibi olmayı başardı (14 gol & 10 asist).

Trabzonspor orta sahası Abdulkadir Parmak, Süper Lig kariyerinin ilk golünü Ocak 2019'da Sivasspor'a atmıştı.

Bu sezon Sivasspor formasıyla birden fazla Süper Lig golü atabilen tek isim Max Gradel. Fildişi Sahilli oyuncu, takımı adına en fazla şut çeken, şut pası veren, isabetli orta yapan, çalım atan ve rakip ceza sahasında topla buluşan isim konumunda. Sivasspor forveti Mustapha Yatabare, geçen sezon Trabzonspor'a rakip olduğu iki Süper Lig maçında birer gole doğrudan katkı sağladı. Abdullah Avcı, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk üç maçı da gol yemeden kazanan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.