24.09.2019 16:06

Trabzonlu öğrencilerin "Havali Bilyali" projesi ile TEKNOFEST zaferi

Trabzon'da Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Beceri Atölyesi öğrencileri hazırladıkları "Havali Bilyali" projesi TEKNOFEST'te birinci oldu

TRABZON - Geliştirdikleri "Havali Bilyali" Projesi ile TEKNOFEST'e katılan ve yaş ortalamaları en küçük öğrenci grubu olarak dikkat çeken yarışmacılar Trabzon'a birincilikle döndü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından organize edilen ve Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali (TEKNOFEST İstanbul), 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti. Bu organizasyon kapsamında düzenlenen yarışmalarda Trabzon'da Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Beceri Atölyesi öğrencileri hazırladıkları "havali bilyali" projesi ile birinci oldu. Geliştirdikleri uçan araba prototipi ile festivalde ilgi odağı haline gelen öğrenciler, kazandıkları para ödülü ile projelerinin patentini almak istiyor.

"Havali bilyali" isimli uçan araba projesini oluşturan ekip içerisinde yer alan öğrencilerden Emir Yayla, "Aldığımız ödüllerle birlikte portatifimizi daha büyük yapmayı düşünüyoruz. Birinci olduğumuz an çok heyecanlıydım. Büyük bir kalabalık vardı. Diğer takımlarda güçlüydü ama çok beklemiyorduk bize sürpriz oldu" dedi.

Grup lideri Emine Şahin ise, rakiplerinin lise son sınıf ve üniversite öğrencileri olduğunu belirterek, "Biz kodlayap projesi olduğunu duyduk öğretmenlerimize danıştık. Öğretmenimiz uygun kişileri bulup ekibimizi oluşturdu. Önce araştırma yaptık. Uçun araçlarla ilgili eksiklikleri bir liste haline getirdik. Ardından ekip arkadaşları olarak toplanıp herkes hayalindeki aracı tasarladı. Olabilecek uçan araba tasarımlarını çizdik. Sonra herkesten bir parça alarak bir tasarım oluşturduk. Tasarımı web sitesi üzerinden amatörce 3 boyutlu hale getirdik. O tasarımla biz finale kadar geldik. Rakiplerimiz lise son sınıf ve üniversite öğrencileriydi. Biz en küçük ekiptik. En fazla üçüncü oluruz diye düşünüyorduk. Sonra sunumları gördük. Biz daha iyiyiz dedik. Bir baktık ki birinci olduğumuzu açıkladılar. Çok heyecanlıydık. Ekip olarak çok mutlu olduk. Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül alacağımızı duyunca heyecan daha da arttı. Sahne arkasında kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Heyecanımızı birbirimizle paylaştık. Etkinliğe katılanlar bizi tanımadıkları halde bizi destekledi" şeklinde konuştu.

Projenin tasarımı yapan öğrencilerden Nuri Kerem Korkmaz, birinci oldukları için heyecanlı olduklarını kaydederek, "Projenin tasarımı bana aitti. Arkadaşlarım fikirlerini 3 boyutlu olarak çizdim. Birinci olduğumuzda çok heyecanlandık. Birinci olacağımızı beklemiyorduk. Karşımızdaki rakiplerimiz üniversite öğrencileriydi. Profesyonel çalışmalar yapıyorlardı. Beklediğimizin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Aldığımız ödülle birlikte projemizi ilerleterek patent çalışmalarında bulunacağız. Daha da geliştirdikten sonra bu tür yarışmalara katılarak uluslararası alanlarda başarılar elde etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Aldıkları ödülü proje için harcayacak"

Proje öğretmenlerinden Adem Bayraktar da, 50 bin takım arasından elenerek ilk 10 arasında yer aldıkları vurgulayarak, "50 bin takımdan elenerek 10 bin takım finallere kaldık. Biz 10 bin takımın içerisinden kendi kategorimizde ilk 10 arasına girdik. Çocuklar sunumlarını gerçekleştirdi, animasyonları vardı. Çocuklar üretilebilirliğini kanıtlamak için bir prototip geliştirdiler. Bunu çalışabilir hale getirdiler. Uçan arabamız aynı zamanda mekanik sistemli ve çalışabilir vaziyette. İstendiği zamanda uçulabilir bir prototip. Oradan birincilik ödülünü aldık. Çok emek sarf ettiler, çok çalıştılar onun karşılığını almış oldular. Ödülü, Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Bu çocuklarımız için ayrı bir motivasyon oldu. Çocuklar aldıkları ödülü proje için harcayacaklarını belirttiler. Patentinin alınmasının ardından prototipimiz daha da geliştirilecek. Önümüzdeki sene belki daha fazla imkanla, destekle, daha büyük ölçekli, daha güçlü motorlarla, daha iyi yazımlarla hayata geçebilecek versiyonunu yapabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA