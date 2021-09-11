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Trabzonlu iş adamları Diyarbakır'daki Trabzonspor taraftarı öğrencilere forma gönderdi

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Trabzonlu iş adamları Diyarbakır'daki Trabzonspor taraftarı öğrencilere forma gönderdi

Trabzonlu iş adamları, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı 120 haneli Bağacık Mahallesindeki Trabzonspor taraftarı öğrencilere, forma ve takım ürünleri hediye etti.

Trabzonlu iş adamları, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı 120 haneli Bağacık Mahallesindeki Trabzonspor taraftarı öğrencilere, forma ve takım ürünleri hediye etti.

Trabzonlu iş adamları Kürşat Başkan, Soner Yazıcı ve Vedat Emre Çakır, "Trabzon'dan Diyarbakır'a Sevgi Köprüsü" projesi kapsamında öğrencilere takım forması, şort, atkı, bere ve eldiven gönderdi.

Trabzon'dan Diyarbakır'a gönderilen yardımları öğrencilere ulaştıran Mazlum Tufan, yapılan yardımların çocukları çok mutlu ettiğini söyledi.

Trabzonspor formalarını gören çocukların sevincinin görülmeye değer olduğunu anlatan Tufan, "Buradaki çocukların mutluluğu her şeye bedeldir. Trabzonspor formasını gördüklerinde ayrı bir heyecan, mutluluk içerisine girdiler. Bu projeye bizi vesile eden Trabzonspor yönetimine, genç iş adamlarına çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Muhtar Alattin Tunç ise, Trabzonspor'u çok sevdiklerini, uzun yıllardır bordo-mavili takıma gönül verdiklerini kaydetti.

Geçmişte radyodan Trabzonspor maçlarını dinlediklerini, halen de takımı takip ettiklerini belirten Tunç, "Köy olarak Trabzon'u çok seviyoruz. Çocuklar gelen yardımlardan dolayı çok seviniyor. Yardımlar için çok teşekkür ederiz." dedi.

7. sınıf öğrencisi Necim Beytullah Karaman da bütün aile olarak Trabzonspor'u desteklediklerini bildirdi.

Yardımların kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Karaman, "İnşallah bu sene Trabzonspor şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.

3. sınıf öğrencisi Tanem Tunç da Trabzonspor formasını hemen giydiğini ve formayı çok beğendiğini dile getirdi.

Trabzonspor takımını çok sevdiğini anlatan Tunç, kendilerine hediye gönderenlere teşekkür etti.

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri
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