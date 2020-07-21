Trabzon Valisi Ustaoğlu, 14 yıl önce görev yaptığı ilçeyi ziyaret etti Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 14 yıl önce görev yaptığı Bilecik'in Osmaneli ilçesini ziyaret etti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 14 yıl önce görev yaptığı Bilecik'in Osmaneli ilçesini ziyaret etti. Ustaoğlu'nun ilk işi, o dönem Osmaneli Belediye Başkanı olan merhum Mustafa Selahattin Çetintaş'ın mezarlığını ziyaret etmek oldu.

Vali Ustaoğlu, 2006-2008 yılları arasında kaymakamlık yaptığı Osmaneli ilçesini ziyaret ederken, kendisini Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin ve kurum müdürleri tarafından karşıladı.

Vali Ustaoğlu ve Vali Şentürk ve beraberindekiler ilk olarak, Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerini ziyaret ettiler. Daha Sonra Rüstem Paşa Camii, restorasyonu tamamlanan Osmaneli Konaklarını, ve Fotoğrafçılar Sokağını gezdiler.

"Şu an farklı duygular yaşıyorum"

Son olarak 14 yıl önce oturduğu kaymakamlık makamına geçen Ustaoğlu "Osmaneli ilçesinden ayrılmamın üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen Osmaneli ilçesini ve dostlarını unutmadığını, Osmaneli de güzel dostlar, güzel dostluklar edindim. Şu an farklı duygular yaşıyorum. Eski görev yaptığım bir ilçeye gelmekten çok, çok mutlu oldum. Burada yaşadığım anları ve dostları unutmak mümkün değil" dedi.

Kaymakam Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin ile birlikte Vali Ustaoğlu ilçede görev yaptığı sıralarda görevi başında rahmetli olan Belediye Başkanı Mustafa Selahattin Çetintaş ile çekilmiş olan fotoğraf ve çeşitli hediyeler günün anısına takdim ettiler.

Ziyaretleri sonrası Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bilecik Valisi Bilal Şentürk ilçeden ayrıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA