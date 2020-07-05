TRABZON Trabzonluların 'yılan' endişesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TRABZON Trabzonluların 'yılan' endişesi

Trabzonluların 'yılan' endişesiTRABZON'da, farklı noktalarda görülen yılanlar, endişeye neden olurken, uzmanlar ise popülasyonunda artış olmadığını, zarar verilmemesi halinde tehlike oluşturmayacağını belirtiyor.

05.07.2020 09:34 | Son Güncelleme: 05.07.2020 09:43

Trabzonluların 'yılan' endişesi

TRABZON'da, farklı noktalarda görülen yılanlar, endişeye neden olurken, uzmanlar ise popülasyonunda artış olmadığını, zarar verilmemesi halinde tehlike oluşturmayacağını belirtiyor.

Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Trabzon'da farklı noktalarda son günlerde görülen yılanlar, bölge halkı arasında korkuya yol açtı. Ortahisar ilçesinde iş yerine girmek üzere olan yılan da esnaf tarafından öldürüldü. Karadeniz Teknik Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilal Kutrup, çevrede sıkça görülen yılanların sayısında artış olmadığına dikkat çekti. Yılanların kış uykusundan uyanma vaktinin, Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının ilan edildiği döneme denk geldiğini kaydeden Prof. Dr. Kutrup, insanların olmaması nedeniyle yılanların fare avlamak için çevrede gezemediğini kaydetti. Kutrup, "Aslında normalde yılanlar vardı. İnsanlar çekilince fare aramak için her yere gittiler. Bu kaldırım da olabilir, insanların yemek artıklarına gelen fareler de olabilir, evin bahçesinin kenarındaki tarla faresi de olabilir. Geçen sene insanlar buralarda gezdiği, bahçede oldukları için çıkamıyorlardı. Ancak kenarlarda arıyorlar, beslenmeye çalışıyorlardı. O yüzden bunları çok fazla göremiyorduk. Bu seneki görme sebebimiz tamamen bu. 15- 20 gün sonra hiç yılan görmeyeceğiz" diye konuştu.

'100 TANE ZEHİRLİ YILAN OLSA SİZİ ISIRMAZ'

Karadeniz Bölgesi'ndeki zehirli yılanların çay ve fındık bahçelerinin altları ile meşe ağaçlarının çevresinde yaşadığını hatırlatan Prof. Dr. Kutrup, şunları söyledi:

"Yılanlar besin arıyor. Sahilin kenarında, taşlıklar kayalıklar var. Onun altında da fare var. İnsanların orada attığı yemek artıkları var, oraya gelen fareler var. Bunlar da onun kokusunu alıyor, hissediyor ve peşine gidiyor. Tabi insanlar oraya daha önce gelmeyince tehdit olmayınca aramaya kalktılar. İnsanların sayısı orada artarsa daha gelmeyecekler. Zaten kafalarına başlarına vurmaya öldürmeye başladılar. Maalesef çok acı bir şey. Bırakalım bu hayvanları, öldürmeyelim. Yılanlar zarar verilmezse tehlike yaratmaz. Ortada 100 tane zehirli yılan olsa sizi ısırmaz. Eğer tehdit varsa sizi ısırır. Tek silahı ısırmak, elini kaldırıp 'imdat' deme şansı yok. Isırmak zorunda. Çünkü hayatta kalmak için tek gücü o. Yapmamız gereken üzerine basmayacağız, onu tehdit etmeyeceğiz, rahat bırakacağız" dedi.

'BİR ANDA ŞOK GEÇİRDİK'

Ortahisar ilçesi Devlet Sahil Yolu Moloz mevkisinde, kaldırımda görüntülenen ve esnaf tarafından süpürgeyle öldürülen yılanı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Mehmet Öztürk de karşı yoldan geldiğini ve kaldırımda bazı kişiler olduğu için yılanı öldürmeye çalıştıklarını anlattı. Yılanı görünce korktuklarını söyleyen Öztürk, "Saldırgan hali vardı. Bir anda şok geçirdik. Bu tarafa gelenler geri döndüler. Görmeyenler son anda zıplayıp kaçtılar. Tedirgin olduk, burası bir anda ana baba günü oldu. Sahilde bunun gibisine rastlamadım ama bunun öldürülmüş halini gördüm. Ben aynı zamanda yaylacıyım. Bizim buradakiler siyahlı daha küçük. Bu nereden baksan açıldığı zaman hemen hemen 2 metre" dedi.

TRABZON Trabzonluların 'yılan' endişesi

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir Haber
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Haber
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı Haber
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi Haber
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu Haber
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Barolara ilişkin kanun teklifinde 12 madde daha TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Barolara ilişkin kanun teklifinde 12 madde daha TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Yılmaz Tunç Cahit Özkan Bülent Turan Mustafa Şentop
Magazin Yalın Ozan Güven Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Ivan Obradovic İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Su Karar Sakarya Instagram
Şu an buradasınız: TRABZON Trabzonluların 'yılan' endişesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 09:53:44. #1.14#
title