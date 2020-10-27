'Trabzon' paylaşımıyla büyük tepki çeken CHP'li Kılınç, adliye önünden fotoğraf paylaştı
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'Trabzon' paylaşımıyla büyük tepki çeken CHP'li Kılınç, adliye önünden fotoğraf paylaştı

27.10.2020 11:47 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:07

Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakaret içeren paylaşımda bulunan CHP'nin Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Kılınç, Isparta Adliyesi önünden bir de fotoğraf paylaştı.

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, pazar akşam oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesi Twitter'daki hesabından, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakaret içeren paylaşım yaptı.

Kılınç'ın tribünde açılan 'Trabzon şehri yer yüzünden silinsin' yazılı bir fotoğrafı paylaşarak, 'Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin...' şeklinde ifadeler kullandığı paylaşımı büyük tepki topladı. CHP Isparta İl Başkanlığı tarafından İlayda Kılınç görevden alınırken, partiden de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

'Trabzon' paylaşımıyla büyük tepki çeken CHP'li Kılınç, adliye önünden fotoğraf paylaştı

İFADESİ ALINDI

İlayda Kılınç hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla da 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem başlatıldı. Polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra bırakılan Kılınç'ın ifadesi daha sonra hazırlanan evrakla savcılığa gönderildi.

'Trabzon' paylaşımıyla büyük tepki çeken CHP'li Kılınç, adliye önünden fotoğraf paylaştı

PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan İlayda Kılıç, sosyal medyadan Isparta Adliyesi önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşıp, "Kamuoyunun bilgisine, ifademi verdim, hakkımda gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.

'Trabzon' paylaşımıyla büyük tepki çeken CHP'li Kılınç, adliye önünden fotoğraf paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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