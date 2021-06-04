Trabzon Meydan'dan Sonra Yeni Bir Merkeze Kavuşuyor

Moloz mevkisinde inşa edilen caminin çevresinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yeni yaşam ve rekreasyon alanında faaliyet gösterecek Avrasya Pazarı için çalışmalar devam ediyor.

Moloz mevkisinde inşa edilen caminin çevresinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yeni yaşam ve rekreasyon alanında faaliyet gösterecek Avrasya Pazarı için çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğu, yeni yerinde daha iyi şartlarda varlığını sürdürecek

tarihi Avrasya Pazarı inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Zorluoğlu'na incelemeleri sırasında Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Avrasya Pazarı Esnafları Koruma, Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Muzaffer Beşinci, KENT A. Ş. Genel Müdürü Emre Gülsever ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, temaslarının ardından yaptığı açıklamada; "Hep birlikte bu önemli ticaret merkezini yeniden şehrimize kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Seçimlerden önce de Ortahisar Belediye Başkanımızla ve sizlerle yaptığımız kahvaltıda da buranın sözünü vermiştik. O günden itibaren beraber çalıştık. ve nihayetinde buranın bu noktaya gelmesi, hakikaten hepimiz için büyük bir sevinç kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Moloz mevkisinde yapılan caminin çevresini bütün olarak planladıklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Biz bu bölgenin bütününü planladık. Bu sadece küçük bir parçası. Buradaki yaklaşık 150-160 dönümlük alanda, Avrasya Pazarı ile birlikte çok büyük bir Kuyumcukent, yine Bilim Merkezi ve Planetaryum, çok büyük bir kent meydanı, şehrin batısından ve doğusundan gelen dolmuşlar için uygun alanlar ve otoparklar olmak üzere inşallah camimizin etrafındaki alan, şehrimiz için yeni bir cazibe merkezi olacak. Meydan'dan sonra yeni bir merkez, insanların her gün gelmek ve burada vakit geçirmek isteyecekleri bir alan oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ

Ganita tarafına bir ekolojik köprü sözü verdiklerini de belirten Başkan Zorluoğlu, "Bu sözümüzün de arkasındayız. İnşallah o ekolojik köprüyü de şimdi projelendiriyoruz. Ganita ve Ganita'dan Faroz'a kadar olan bölgeyi ihale etmiştik. Orada düzenleme çalışmaları başladı. O bölgedeki tarihi kumsalı da ortaya çıkardık. Onu da öyle muhafaza ediyoruz. Böylece bizim çocukluğumuzda ve gençliğimizde yaşadığımız Ganita, yeniden en azından küçük bir örneği olarak yaşamaya devam edecek. Ekolojik köprüyle birlikte de esasında şehrin yaya olarak denize ulaşımını sağlamış olacağız. Bu alandan karşı tarafa birinci etapta Ganita'dan Faroz'a, ikinci etapta da Faroz'dan Beşirli'ye kadar sonrasında da Akçaabat'a kadar olan sahil alanını inşallah düzenleyeceğiz. Trabzon, bölgenin en cazip, en güzel ve kaliteli vakit geçirilen sahillerine sahip olacak. Bunun ilk etabını da inşallah önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız. Tabii epey emeklerle, epey gayretlerle bu güzellikler ortaya çıkıyor. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah kısa bir süre içerisinde temelini atmış oluruz" dedi.

ERDOĞAN BAYRAKTAR BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Moloz mevkisinde yükselen cami için de değerlendirmelerde bulunan Başkan Zorluoğlu, "Bu caminin Moloz mevkisinde vücut bulması ve bu alanın önümüzdeki aylarda nihai şeklini alması noktasında çok büyük bir emek var. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı iken müsteşar yardımcısı olarak mahiyetinde çalıştığım değerli Erdoğan Bayraktar Bakanımızın ismini buradan sevgi ve saygıyla zikretmek istiyorum. Bu caminin burada yükselmesinde açık ara en büyük gayret ona aittir. Sayın Erdoğan Bayraktar Bakanımıza şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GENÇ: BAŞKANIMIZIN KARARLILIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de yaptığı açıklamada; "Sizinle birlikte verdiğimiz sözün gerçekleşmesinden çok mutluyuz. Pazarkapı Mahallesi artık merkez haline geliyor. Bu konuda Sayın Başkanımızın kararlılığı çok önemli. Ben bu şehrin bir evladı olarak büyük gurur duyuyorum. Bu konuda değerli Başkanımıza şehrimiz ve belediyem adına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

BEŞİNCİ: SÖZ VERDİNİZ VE YERİNE GETİRİYORSUNUZ

Avrasya Pazarı Esnafları Koruma, Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Muzaffer Beşinci, "Bize seçim döneminde bir söz verdiniz ve bu sözü şu anda yerine getiriyorsunuz. Avrasya Pazarı Derneği olarak sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TARİH : 03. 06. 2021

Kaynak: Habermetre