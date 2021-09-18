"Trabzon Genç Fest" etkinlikleri Resul Dindar konseriyle başladı
Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, "Trabzon Genç Fest" etkinliklerinde sahne aldı.
Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, "Trabzon Genç Fest" etkinliklerinde sahne aldı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesince, konserler ve çeşitli etkinliklerden oluşan ve 3 gün sürecek "Trabzon Genç Fest" etkinlikleri başladı.
Ortahisar ilçesindeki Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe gelen vatandaşlar, aşı kartı veya PCR testi sonuçlarına bakılarak alana alındı.
Yöresel oyunlar ve horon gösterisinin ardından Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar, Trabzonlu hayranlarıyla buluştu.
Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Dindar, Karadeniz'e özgü eserlerini seslendirdi.
Konserde Dindar'a, Trabzonspor forması ile çiçek ve plaket takdim edildi.
"Trabzon Genç Fest" etkinliklerinin ikinci gününde Ekin Uzunlar, üçüncü günde ise Zeynep Başkan sahne alacak.