TRABZON DOĞAL SİT ALANI BOZTEPE'DE TÜNEL VE YOL İNŞAATINA TEPKİ

TRABZON'da şehir içi ulaşımın rahatlaması amacıyla yapılan Kanuni Bulvarı projesi kapsamında doğal sit alanı Boztepe'de ormanlık alanda başlatılan yol ve tünel inşaatı çalışmaları, tepkilere neden oldu. Doğa ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Eruz, çalışmalarla tepenin görünümünün bozduğu ve kent siluetine zarar verildiğini belirterek, 'Mutlak korunması gereken bir alan yol yapılarak tahrip ediliyor. Devlet koruma altına alıyor ama yine devlet aynı yere yol yapıyor. Maalesef Boztepe'ye müdahale ederek bugünü kurtarıyoruz ama geleceği kaybediyoruz dedi. Trabzon'da kent trafiğini rahatlatması beklenen 28 kilometre uzunluğundaki, 12 köprülü kavşak, 17 tünel ve 55 köprüden oluşacak olan Kanuni Bulvarı projesi, çalışmaları sürüyor. Karadeniz Sahil Yolu'nun Yıldızlı mevkisinden başlayarak Trabzon-Maçka karayolu Gözalan mevkisinde sona erecek yaklaşık 2 milyara mal olacak projenin, 2020'de tamamlanması bekleniliyor. Yürütülen çalışmalarla yaklaşık 11 kilometrelik kısmı tamamlanıp trafiğe açılan projeyle, kent trafiği yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Boztepe sırtlarında yapımı süren tünel yaklaşık 70 metre yüksekliğinde viyadükle bağlanarak kentin batı ile doğu yönüne de ulaşım ağı sağlanacak.

YOL VE TÜNELE TEPKİ

Proje kapsamında kentin önemli seyir teraslarından biri olan ve 2017 yılında 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenen Boztepe'de ormanlık alanda başlatılan yol ve tünel inşaatı çalışmaları, kentte tartışmalara yol açtı. Kent sakinleri, bazı akademisyenler ve şehir plancıları, viyadükle bağlanması planlanan tünel ve yol çalışmalarının ağaçlarla kaplı tepenin görünümünü bozduğu, kent siluetine zarar verdiğini öne sürerek çalışmalara tepki gösterdi. Bazı uzmanlar, alternatif yol üretmek yerine Boztepe'nin tahrip edildiğini öne sürerken, kimi kesim ise trafiği rahatlatacağı öngördüğü projeye destek verdi.

'PLANLAYAN KİŞİ BİLE HOŞNUT DEĞİL'

Projenin şehir trafiği açısından zorunlu olduğunu söyleyen Trabzon İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Muzaffer Aydın, projenin planlama aşamasında meslek örgütlerinin ve uzmanların görüşlerinin dikkate alınmamasını eleştirdi. Aydın, Planlamalarda pek çok alternatif olmasına rağmen üzerine düşünülmedi ve kolaya kaçıldı. Yolu planlayan kişi bile, yolun yapılan kısmıyla ilgili hoşnut olmadığını ve çirkin yapıldığını söylüyor. Boztepe sit alanıdır ve buna rağmen yol yapılmasına izin verdiler. Yeşilin ortasında gri bir görüntü oluştu. Boztepe'yi maalesef tam ortasından hançerledi. Buna izin verenler, kötü görüntüyü düzeltmek için tünelin üst kısmına peyzaj düzenlemesi yapılmasına müsaade etmeli. Aksi halde Trabzon için çok çirkin bir görüntü olarak kalacak dedi.

'6 DAVA AÇTIK, 2'SİNİ KAZANDIK'

Şehir Plancıları Odası Trabzon Şube Başkanı Ercan Şen de, 1989 yılında planlanan Kanuni Bulvarı projesinin, Karayolları Genel Müdürlüğü uhdesine geçtikten sonra değişikliğe uğradığını öne sürerek, Yolla ilgili güzergah sürekli değişti, defalarca meclis kararı alındı ve revizyona uğradı. Güzergah ortaya çıktığından beri odamız olarak, yolun Batı yönünden gelerek Kuzey ile Güney arasındaki bağlantıyı kestiğiyle ilgili itirazlarda bulunduk. Kent içi yol olmaktan uzaklaşıp, transit yola dönüştüğünü, bazı mahalleler arasında ulaşımı ortadan kaldırdığını kenti bir eşik haline getirdiğini beyan ederek hukuki yollara başvurduk. 6 davamızın 2'sini kazandık. 4 davamız ise halen sürüyor diye konuştu.

'TAHRİBAT YAPILDI'

Boztepe'de inşaatı devam eden yol ve tünel çalışmalarına ilişkin konuşan ve tepenin tahribata uğratıldığını öne süren Şen, Tünel yapıldıktan sonra buraya 70 metrelik viyadük dikilecek. 4 yıl önce, Kanuni Bulvarı'nın Boztepe'den geçeceği konusu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na geldiğinde, sit alanına yol çalışmasının yapılmaması gerektiğini savunarak başka bir güzergah belirlenmesini tavsiye ettik. Çalışma kesinleşince hukuki yollara başvurduk. Şu an Boztepe'de tünel ve yol yapmak için tahribat yapıldı. Çalışmalar bitip viyadük yükseldiğinde, mahkemeden lehimize sonuç gelmiş olsa bile bunun geri dönüşü olmayacaktır. Şu an mahkeme sonucu lehimizde gelirse, imalat bitmemişse belki tahribatın ilerlemesi durdurulabilir şeklinde konuştu.

'BUGÜNÜ KURTARIP GELECEĞİ KAYBEDİYORUZ'

Doğa ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Eruz ise, tarihi geçmişe sahip Boztepe'nin 1'inci derece sit alanı olduğunu hatırlatarak şunları söyledi

Boztepe'nin yamaçları, 'Trabzon papatyası' olarak adlandırılan dünyada nadir olarak bulunan bir bitkinin varlığı nedeniyle 1'nci derecede koruma alanı olarak tescillenmiştir. Şu an mutlak korunması gereken bir alan yol yapılarak tahrip ediliyor. Devlet koruma altına alıyor ama yine devlet aynı yere yol yapıyor. Persler, Trabzon'u 'güneşin en güzel battığı yer' olarak adlandırılmışlar ve bu coğrafyada da güneşin denize en güzel batışının izlendiği yer Mitra tepesi yani Boztepe'dir. Bunların hepsini turizm ve kültür adına değerlendirmemiz gerekirken, maalesef Boztepe'ye müdahale ederek bugünü kurtarıyoruz ama geleceği kaybediyoruzö

'GÖRÜNTÜ BOZULMUYOR'

Kent sakini Zihni Yılmaz, Kanuni Bulvarı projesiyle Trabzon trafiğinin rahatlayacağını ve yolun kent için bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Yılmaz, Trabzon için öncelikli olan bu yol. Başka yerden yapılma şansı yok, o yüzden Boztepe'den yapıyorlar. Mecburen tünel geçecek. Bana göre en uygun yer burası. Görüntü bozulmuyor. Tünel yapıldığında ne olacağını bilemiyorum ama bence gerekli diyerek projeyi destekledi.

'TANJANT YOLU'NA DA İTİRAZ EDİLMİŞTİ'

Boztepe'deki yol ve tünel inşaatına yapılan itirazların benzerlerinin, 2005 yılında faaliyete geçen Tanjant yolu için de yapıldığını hatırlatan kent sakinlerinden İsmail Kartal ise, O zaman itiraz ediliyordu. Şu an Tanjant yolu bile trafiğe yetmiyor. Bence yeni bir yol ihtiyacı var. 'Doğa katlediliyor' diyorlar. Öyle olduğunu zannetmiyorum. Birkaç yılda her taraf düzelir. Çiçek ekilir, ağaç dikilir, düzeltilir. Sonuçta insanın elinde olan bir şey ve yapacaklarını umuyorum diyerek çalışmaları olumlu bulduğunu söyledi.

Kaynak: DHA